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Genç Girişimciler Kurulundan Van TSO’ya ziyaret

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu (GGK) Doğu Anadolu Bölgesinin il başkanları, Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Genç Girişimciler Kurulu öncülüğünde düzenlenecek olan bölge toplantısına katılmak üzere geldikleri kentte Van Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.
TOBB’a bağlı Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölgesinin il başkanları, ilk olarak Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş ve Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen ile kahvaltıda bir araya geldi. TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Bingöl GGK İcra Kurulu Başkanı Faysal Açıkbaş başkanlığında Van’da bulunan Genç Girişimciler Kurulu temsilcileri, daha sonra Van TSO’yu ziyaret ederek, Başkan Vekili Çeliktaş ile istişarelerde bulundu. Ziyarette konuşan Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Genç Girişimciler Kuruluna Van ile ilgili brifing verdi. Van’ın coğrafik konumu ve sosyoekonomik durumu hakkında bilgiler veren Çeliktaş, “Van, Türkiye’nin Doğu’ya açılan kapısıdır. İran gibi büyük bir pazara 300 kilometre kara sınırı bulunan ilimiz, 100 milyon liralık bir yatırım olan Kapıköy Gümrük Kapısı gibi önemli bir değere sahiptir. Tarım, hayvancılık, turizm gibi alanlarda büyük potansiyelleri olan kentimiz, ne yazık ki henüz istenilen seviyeye ulaşmış değil. Türkiye’nin en genç nüfuslu illerinden bir tanesi olan ilimizde yatırım ve istihdama büyük ihtiyaç duyulmaktadır” dedi.
Van TSO öncülüğünde hayata geçirilen projeler hakkında da bilgiler veren Çeliktaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Van Ticaret ve Sanayi Odası olarak şu anda 3 önemli projenin üzerinde çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Dünya Kahvaltı Günü. Daha önce 51 bin 793 kişi ile Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası rekorunu kırmıştık. Şimdi ise her yılın haziran ayının ilk pazar günü kahvaltı günü düzenleyeceğiz. 2020 yılının 7 Haziran tarihinde projeyi başlatacağız. Bir diğer projemiz de, kentimizde yaygın olan tarım ve hayvancılıkla ilgili. Türkiye’nin en fazla küçükbaş hayvan varlığına sahip olan ilimizde Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) projesi 2020 yılında hayata geçecek. Bu projeyle birlikte ilimizde tarım ve hayvancılık daha etkin ve sürdürülebilir bir şekilde yapılmaya devam edecek. Üçüncü projemiz de yine hayvancılıkla ilgili. Pilot il olarak belirlenecek olan ilimizde kurban kesim merkezlerinin yapılması büyük önem taşıyor. Hayvan varlığı yüksek olan Van’da kurulacak olan bu merkezlerle kurbanlık hayvanlar kesilebilecek ve bu şekilde batıdaki şehirlere ve diğer ülkelere ihraç edilebilecek. Bu şekilde hayvancılık daha modern bir şekle kavuşmuş olacak. Oda olarak bu 3 proje için çalışmalarımız devam ediyor.”
Başkan Vekili Çeliktaş, konuşmasının sonunda Van’ın genç bir nüfusa sahip olduğu vurgusunu yaparak, gençlerin girişimci, üretken ve fikir sahibi olmaları konusunda her türlü desteği sağladıklarını kaydetti.
Yapılacak olan GGK Bölge Toplantısına ev sahipliği yapan TOBB Van İli Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Seyhan Demir ise, bölgedeki genç girişimci potansiyelinin yüksel olduğunu ifade etti. Geleceğin Gücü Girişimciler Forumu'nun (G3 Forum) Van’da yapılması için girişimlerinin olduğunu belirten TOBB Van İli GGK İcra Kurulu Başkanı Demir, ilk girişimlerinin olumlu geçtiğini söyleyerek, gelen heyetten bu konuda destek istedi.
Yapılan ziyarette yer alan TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Bingöl GGK İcra Kurulu Başkanı Faysal Açıkbaş da, ilk olarak Van TSO Başkan Vekili Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Eren Görsel Görmen ve Van TSO Genç Girişimciler Kuruluna misafirliklerinden dolayı teşekkür etti. Açıkbaş, “Doğu Anadolu Bölgesinde 54 binin üzerinde girişimci var. Bu da bölge adına önemli bir potansiyeldir. Üretim anlamında önemli bir bölge olan Doğu’da Malatya ve Elazığ illerinde önemli üretimler var. Ancak Bingöl’den itibaren diğer illerde bu üretim çok düşük seviyede. Ekonomiye yön veren genç girişimcilerle bu potansiyelin artırılması gerekmektedir. Bizde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı olan Genç Girişimciler Kurulu olarak burada etkin rol almak için çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Yapılan ziyarete; TOBB Genç Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Bingöl Genç Girişimciler Kurulu (GGK) İcra Kurulu Başkanı Faysal Açıkbaş, TOBB Ağrı GGK İcra Kurulu Başkanı Bünyamin Yıldırım, TOBB Bitlis GGK İcra Kurulu Başkanı Bilal Kardoğan, TOBB Erzincan GGK İcra Kurulu Başkanı Adem Mühürdaroğlu, TOBB Kars GGK İcra Kurulu Başkanı Ferhat Şur, TOBB Iğdır GGK İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Deniz Yazıcı, TOBB Elazığ GGK İcra Kurulu Başkanı Tuncay Çeçen ve Başkan Yardımcısı İbrahim Kalkancı, TOBB Tunceli GGK İcra Kurulu Başkanı Zeki Arguç ile Van TSO GGK İcra Kurulu Başkanı Seyhan Demir, Başkan Yardımcısı Musa Güneş ve Mete Karam’ın yanı sıra icra kurulu üyeleri Hamza Ömer Yılmaz, Rıdvan Bilen, Hakan Perihanoğlu, Necdet Alıcı, Lokman Kaval ve Harun Şevgin katıldı.

VAN

29 Kasım 2019 Cuma

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