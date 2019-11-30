Kur’an kursları eğitimi Van’da masaya yatırıldı

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu’nun katılımıyla Kur’an “Kuran Kurslarının Eğitimi” konulu istişare toplantısı gerçekleştirildi.

“Kuran Kurslarının Eğitimi” konulu istişare toplantısı için Van’a gelen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafız Osman Şahin, Başkanlık Müşaviri Ahmet Belada, İl Müftüsü Ömer Keskin’in ile Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’i makamında ziyaret ettiler. Ziyaretin ardından Kur’an Kursularını yerinde ziyaret eden heyet, cuma namazı sonrası istişare toplantısı yapmak üzere Kur’an Kurslarının sorumluları ile müftülük toplantı salonunda bir araya geldiler. Diyanet İşleri Başkanlığının önümüzdeki süreçte Kur’an Kurslarında uygulanmak üzere “Kur’anı Anlama” adı altında bir dizi çalışmalarının odluğunu ve bu kapsamda eğitimde yeniliklere gidileceğini ifade eden Muslu; sahanın hiçbir şekilde başkalarına bırakılmaması hususunda kararlı olduklarını, birlikte güncel hayattan kopmadan gençlerimize sahip çıkmamız gerektiğini söyleyerek sözü hocalara bıraktı. Toplantı yapılan görüş alışverişiyle son buldu. Heyet konu ile ilgili çalışmalarına devam etmek üzere Hakkâri iline hareket etti.

VAN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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