Van’da sonbahar güzelliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Van’da sonbahar güzelliği

İHA

Van'da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor.

Van’da sonbahar güzelliği

Van'da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor.
Kış mevsiminin habercisi hazan mevsimi Sonbahar, kendini güzel bir şekilde gösteriyor. Kısalan günler, sararan yapraklar, yağan yağmurlar ve esen serin rüzgarları ile Sonbahar, adeta görsel şölen sunuyor. Türkiye’nin dünyadaki bu konumu, mevsimsel anlamda Türkiye’yi oldukça renkli hale getiriyor. Van’da, sonbahar mevsimi ile birlikte kısmen sararmaya başlayan yaprakların oluşturduğu güzel manzaralar, görülmeye değer kareler oluşturuyor. Van’ın doğal güzellikleri sonbaharda ziyaretçilerine eşsiz bir renk cümbüşü sunuyor. Yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla bezenen tabiat, farklı güzellikleri beraberinde getiriyor. Van’ın değişik bölgelerinde doğal güzellikler kartpostallık manzaralar sunuyor.

VAN

30 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 05:30
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:00
  • İKİNDİ 14:32
  • AKŞAM 16:53
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van'da gökyüzünde ışıklı cisim heyecanı
YEREL HABERLER Van'da gökyüzünde ışıklı cisim heyecanı
Kur’an kursları eğitimi Van’da masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Kur’an kursları eğitimi Van’da masaya yatırıldı
Van'da terör operasyonu Operasyonda bin litre benzin, 2 tonun üzerinde amonyum nitrat ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van'da terör operasyonu Operasyonda bin litre benzin, ...
Türkiye ile İran sınır güvenliğini masaya yatırıldı Van’da “Türkiye-İran 55. Alt Güvenlik Komite Toplantısı” yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye ile İran sınır güvenliğini masaya ...
Başkan Vekili Aslan’dan mahalle ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’dan mahalle ziyareti
Genç Girişimciler Kurulundan Van TSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Genç Girişimciler Kurulundan Van TSO’ya ziyaret
Van’da, karayollarının kar mesaisi başladı
YEREL HABERLER Van’da, karayollarının kar mesaisi başladı
Van’da trafik levhası çalışması
YEREL HABERLER Van’da trafik levhası çalışması
Van TB’de ‘Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite Çalıştayı’ yapıldı
YEREL HABERLER Van TB’de ‘Süt Toplama ve Soğutma Merkezi Fizibilite ...
Başkan Şeylan’dan mahalle ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Şeylan’dan mahalle ziyareti
Başkale Belediyesinden yarı olimpik yüzme havuzu
YEREL HABERLER Başkale Belediyesinden yarı olimpik yüzme havuzu
Van Büyükşehir Belediyesinden engelli ve hastalara destek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden engelli ve hastalara ...
Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla meslek sahibi oluyorlar
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinin kurslarıyla meslek ...
Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi olacak
YEREL HABERLER Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi olacak
Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk 24 kasım öğretmenler günü nedeniyle 250 okulda 10 binin üzerinde öğretmene pasta ikram edildi
YEREL HABERLER Funda Pastanesi’nden Van’da ve Türkiye’de bir ilk 24 ...
Su sevincini dengbejlerle kutladılar
YEREL HABERLER Su sevincini dengbejlerle kutladılar
Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi oldu
YEREL HABERLER Van, İranlı yatırımcılar için cazibe merkezi oldu
Vanlı minik öğrenciler diş hastalıkları hakkında bilgilendirildi
YEREL HABERLER Vanlı minik öğrenciler diş hastalıkları hakkında ...
Abdulselam, Bakan Ersoy'un hediyesi kamerayla yakınlarını görüntüledi
YEREL HABERLER Abdulselam, Bakan Ersoy'un hediyesi kamerayla ...
Başkan Vekili Aslan’dan kursiyerlere ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Vekili Aslan’dan kursiyerlere ziyaret
Van kedilerinin dünya çapında popülerliği arttı Güzellik yarışmasıyla ismini tüm dünyaya duyuran Van kedileri son dönemde ilgi odağı oldu
YEREL HABERLER Van kedilerinin dünya çapında popülerliği ...
Van’da 28 yerleşim yerinin yolu kapandı
YEREL HABERLER Van’da 28 yerleşim yerinin yolu kapandı
Dilencinin hesabından yaklaşık 200 bin lira çıktı
YEREL HABERLER Dilencinin hesabından yaklaşık 200 bin lira çıktı
Kızılaydan 98 öğrenciye mont ve bot
YEREL HABERLER Kızılaydan 98 öğrenciye mont ve bot
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X