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SP eski devlet hastanesi yerinin satılmamasını istedi

İHA

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan düzenlediği basın toplantısında, eski devlet hastanesi yerinin satışa sunulmasına tepki gösterdi.

SP eski devlet hastanesi yerinin satılmamasını istedi

Saadet Partisi (SP) Van İl Başkanı Özay İlhan düzenlediği basın toplantısında, eski devlet hastanesi yerinin satışa sunulmasına tepki gösterdi.
İl Başkanlığında düzenlenen beşinci basın toplantısında konuşan Başkan İlhan, satışa çıkarılan eski devlet hastanesi yeri ve bir yıl önce yıkılan Van İskele sahiline değindi. Geçen yıl TOKİ tarafından satışa çıkarılan ve sonradan satışı durdurulan eski devlet hastanesi yerinin dün itibariyle yeniden satışa çıkarıldığını ifade eden İlhan, “SP Van İl Başkanlığı olarak buradan iktidarın sözde vekillerine, il başkanına ve ilimizin yönetiminde bulunan yetkililere sesleniyoruz. Eski devlet hastanesinin yerinin satışının durdurulmasını ve mevcut yerin Van Büyükşehir Belediyesine devredilerek yeşil alan yapılmasını istiyoruz” dedi.
Yaklaşık bir yıl önce vatandaşların denizle buluştuğu ve vakit geçirdiği İskele sahilinin yıkılıp o şekilde bırakıldığını dile getiren Başkan İlhan, “Bu şehirde adeta yıkım ve talan ekibi gibi çalışanlar; ‘İş yapıyoruz’ adı altında geçtiğimiz yıllarda müzemizi yıktığı gibi İskele sahilini de yıktı ve öylece bıraktı. Bizler Van İskele sahilinin düzenlenerek yeniden vatandaşlarımıza açılması hususunda gerekeni yapmanızı ve kalıcı olarak bu sorunların ilimizin gündeminden düşürülmesini talep ediyoruz. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. İnsanlar, sembolik siyasetten bıktı ve somut kararlar, neticeye ulaşmış hizmetler bekliyor. Bunu temin edemiyorsanız, eksikliğinizi sadece birbirinizi ağırladığınız uyduruk toplantılarda nutuk atarak dolduramazsınız” ifadelerini kullandı.
Toplantı soru cevap ile sona erdi.

VAN

30 Kasım 2019 Cumartesi

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