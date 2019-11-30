Van'da öğrencilere giyim yardımı

Van’da Kavram Özel Öğretim Kursu ve Van Şair ve Yazarlar Birliği (VAYAB) tarafından öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulunuldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kavram Eğitim Kurumları Müdürü Lokman Tekin, düzenledikleri kampanyalarla her yıl 10 köy okuluna yardımda bulunduklarını ifade ederek, “Bir umutla geliyoruz, çocuklarımıza koşuyoruz’ adı altındaki kampanyamızı bu yıl VAYAB ile birlikte organize ettik. Kampanyamıza kendi kurum öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz başta olmak üzere ülkenin her yerinden destek geldi” dedi.

Kampanyanın VAYAB ile birlikte iki farklı koldan yürütüldüğünü dile getiren Tekin, “Hilmi Irak İlköğretim Okulu’ndaki 2 ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediğimiz kampanyamızda 15’i engelli ve özel öğrenci olmak üzere toplam 100 öğrenciye bot, mont, giyecek ve kırtasiye yardımında bulunduk” ifadelerini kullandı.

Yardım dağıtım kampanyasında kurum bünyesindeki 35 öğrencinin gönüllü yer aldığını da sözlerine ekleyen Tekin, “Baştan sona öğrencilerimizin giydirdiği çocuklarımızın yüzündeki mutluluk, görülmeye değerdi. Amacımız çocuklara destek olmak, bu soğuk kış gününde sıcak yüreklerine dokunmaktı. Bunu da başardığımıza inanıyorum. 100’e yakın kardeşimizin mutluluğuna ortak olmak muhteşem bir duygu oldu bizim için. Ben bu anlamda ilk günden son ana kadar kampanyamızı birlikte yürüttüğümüz VAYAB Başkanı Yaşar Adıyaman’a, VAYAB Başkan Yardımcısı Leyla Mihrinaz Engin’e ve Gazeteci Salih Geçken’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kampanyanın bundan sonra da devam edeceğini belirten Tekin, 9 köy okuluna da yardım ellerini uzatacaklarını söyledi.

VAN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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