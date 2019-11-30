Van oto sanayi sitesinde işyeri yangını

Van'da bir işyerinde meydana gelen yangında yazıhane ile bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Van Oto Sanayi Sitesi C Blok’ta bulunan bir işyerinde bilinmeyen bir neden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri, sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülen yangında yazıhane ile Elektro Hidrolik Lift üzerinde bulunan bir otomobilde maddi zarar meydana geldi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

VAN 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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