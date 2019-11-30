Sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun kurtarıldı

Van'ın Çatak ilçesinde sarp kayalıklarda mahsur kalan 2 çoban ve 6 koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, ÇatakBahçesaray yol ayrımındaki sarp kayalıklarda meydana geldi. 2 çoban ve 6 küçükbaş keçinin mahsur kaldığı ihbarını alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Çatak Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu 2 çoban ve 6 koyun kayalıklardan kurtarıldı.
VAN
30 Kasım 2019 Cumartesi
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