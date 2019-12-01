Vali Bilmez’den OSB’ye ziyaret

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, organize sanayi bölgesindeki (OSB) fabrikalarda incelemelerde bulundu.

Haftanın belirli günlerinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Vali Bilmez, bu kez OSB’deki iş insanlarının misafiri oldu. Vali Bilmez, beraberindeki OSB Yönetim Kurulu Başkanı Memet Aslan ile birlikte farklı sektörlerde üretim yapan fabrika ve atölyeleri gezerek incelemelerde bulundu. Fabrika sahipleri ve işçilerle hasbihal eden Vali Bilmez, iş yerlerinde istihdam edilen personel sayısı, fabrikaların, atölyelerin kapasiteleri ve pazar ağları hakkında bilgi aldı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van ekonomisinin can damarı olan OSB’nin çok önemli olduğunu belirterek, iş yerlerini zaman zaman ziyaret edeceğini dile getirdi.

VAN 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:00

İKİNDİ 14:32

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.