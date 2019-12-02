Bel kuşağında 1 kilo 336 gram afyon sakızı ele geçirildi

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Van’da beline sardığı kuşakta 1 kilo 336 gram afyon sakızı ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlilerince, havalimanı giriş noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan 65 plaka sayılı otomobilin sürücüsü İ.A.’nın üst aramasının yapıldı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan üst aramasında, uyuşturucu maddeyi taşımak amacıyla özel olarak hazırlanmış kuşağı bel bölgesine sarmak suretiyle toplam 1 kilo 336 gram afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak gözaltına alınan İ.A. isimli şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.

VAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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