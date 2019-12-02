Van ekibi Elazığ’dan 1 puanla döndü

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda Elazığ Polisgücü Voleybol Takımına uzatmalı setlerde 32 yenilerek haftayı 1 puanla kapattı.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig Kadınlar 8. Grup’ta mücadele Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kadın Voleybol Takımı, ligin 7. haftasında deplasmanda Elazığ Polisgücü Kadın Voleybol Takımı ile karşılaştı. Elazığ'da 15 Temmuz Şehitleri Spor Kompleksinde oynanan mücadelenin ilk seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. İlk seti 2325 kazanarak 01 öne geçen Van ekibi, 2. sette ise Elazığ Polisgücü Voleybol Takımına yenilerek durumu 11 yaptı. 3. sette yine rakibine 2125 üstünlük sağlayan Van ekibi, bir kez daha öne geçerek skoru 21 yaptı.

4. sette ise rakibine 2514'lük skorla mağlup olan Van Büyükşehir Belediyesi Voleybol Takımı, maçın uzatmalara taşınmasına engel olamadı. Uzatma setinde inanılmaz bir mücadeleye sahne olan karşılaşma, 1512 Elazığ Polisgücü Voleybol Takımının galibiyetiyle sonuçlanırken, Van ekibi rakibine 2 puanı verip, Elazığdan 1 puanla dönmekle yetindi.

Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor kulübü Kadın Voleybol Takımı, 7 Aralık Cumartesi günü Fevzi Çakmak İlkokulu spor salonunda 73 Şırnak Belediyesi Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

VAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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