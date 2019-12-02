Hayvansever gençler, sokak hayvanlarını unutmadı

VAN'da, İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla, Pati Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen üniversiteli hayvanseverler, Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret etti. Üniversiteliler, 'İpekyolu Belediyesi gönüllülerle el ele sokak hayvanlarının yanında' pankartı açarken Kader Cin, "Hayvanları sevin, koruyun" dedi.

İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla, Pati (Hayvan) Dostları Kurucusu Kader Cin öncülüğünde bir araya gelen bir grup hayvansever üniversiteli, Sıhke Gölü ve Kale çevresinde bulunan sokak hayvanlarına mama verip, tedavilerini yaptı. Hayvansever gençler, martılar için de göle ekmek attı. Ardından Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni ziyaret eden gençler, 'İpekyolu Belediyesi gönüllülerle el ele sokak hayvanlarının yanında' pankartı açtı.

Kader Cin, herkesin hayvanların sevip, koruması gerektiğini belirterek, "Bizler İpekyolu Belediyesi'nin organizasyonuyla Sıhke Gölü ve Kale bölgesinde başıboş olan sokak hayvanlarına mama verip, gerekli tedavilerini yaptırdık. Hayvan dostları olarak herkesin sokak hayvanlarına sahip çıkmasını istiyoruz. Bu kapsamda Tuşba ilçesindeki Hayvan Bakım Evi'ni de ziyaret edip, barınan hayvanların durumuyla ilgili görevlilerden bilgi aldık" dedi.



VAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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