Gevaş’ta kafes avcıları jandarmaya takıldı

Van’ın Gevaş ilçesinde kafes avcılığı yapan 1 kişi, yakaladığı 2 keklikle birlikte jandarma tarafından yakalandı.

Gevaş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu şüphelendikleri bir kamyonette arama yapıldı. Yapılan aramada kamyonetin bagaj kısmındaki kafeslerde 2 kınalı keklik ve tuzaklama malzemesi bulundurduğu tespit edildi. Kafes ve kekliklere el konulurken, şaha idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Van Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ekipleri, dikkatli çalışmalarından dolayı Gevaş İlçe Jandarma çalışanlarına çok teşekkür teşekkürler ettiler.

VAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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