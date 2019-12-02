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Öğrenciler, kazada ölen arkadaşlarını unutmadı

İHA

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu'nun sırasını sınıf arkadaşları karanfillerle donattı.

Öğrenciler, kazada ölen arkadaşlarını unutmadı

Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu’nun sırasını sınıf arkadaşları karanfillerle donattı.
30 Kasım 2019 günü meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Erçek Çok Programlı Lisesi 9. sınıf öğrencisi Çiğdem Yurtkulu için bir anma programı düzenlendi. Burada kısa bir konuşma yapan Okul Müdürü M. Fatih Amcalar, Çiğdem Yurtkulu’yu unutmayacaklarını, sürekli okulda, sınıfta yaşatacaklarını ifade ederek, öğrenciye Allah’tan rahmet, ailesi ve arkadaşlarına baş sağlığı diledi.
Okulun Rehber Öğretmeni İrem Miray Balcı ise Çiğdem’in sürekli sıkıntısını ve mutluluğunu paylaşmak için rehberlik servisine gelen bir öğrenci olduğunu dile getirerek, “Çiğdem; okulun, sınıfının en neşeli, en bıcır bıcır öğrencisiydi. Arkadaşları ile iyi bir iletişimi vardı. Başarılı bir öğrenciydi ve avukat olmak istiyordu. Sınıfta da, okulda da tez canlıydı. Çok üzgünüz” dedi.

"Sanki öleceğini biliyordu"
8 yıldır Çiğdem Yurtkulu ile birlikte eğitim gördüklerini belirten sınıf arkadaşı Berivan Sadak da, “Çok iyi bir insandı ve başarılıydı. En sevdiği arkadaşı bendim. İkimiz birbirimizi çok seviyorduk. 8 yıl beraberdik, ama o gün çok mutsuzdu. Sanki öleceğini biliyordu, çok farklıydı” ifadelerini kullandı.
Sıra arkadaşı İbrahim Gürci ise Çiğdem’in sürekli gülen bir öğrenci olduğunu dile getirerek, “Hepimiz onu çok seviyorduk. Kimseyle sorunu yoktu. Allah mekanını cennet eylesin” ifadelerini kullandı.
Sınıf arkadaşı Diyar Salıçhan da, Çiğdem’in çok iyi olduğunu ifade ederek, “Okulun, sınıfın neşesi, dersin en heyecanlı kızıydı. Mekanı cennet olsun” diye konuştu.
Daha sonra öğrenciler, gözyaşları içerisinde Çiğdem Yurtkulu’nun sırasındaki ‘Kalbimizdesin Çiğdem’ yazılı fotoğrafın önüne karanfiller bıraktı.
Çiğdem Yurtkulu, 30 Kasım tarihinde 'Destekleme ve Yetiştirme Kursu'ndan çıktıktan sonra VanÖzalp karayolu üzerinde yolun karşı tarafına geçmek isterken bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanmış, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada yolda hayatını kaybetmişti.

VAN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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