SMMMO’da e-uygulamaları semineri

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odasında (SMMMO) ‘euygulamaları ve Defter Beyan Sistemi’ semineri düzenlendi.

Odada düzenlenen seminere VANESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge, Van TSO Genel Sekreteri Cengiz Aras ve SMMMO üyeleri katıldı. Katılımın yoğun olduğu seminerde açılış konuşmasını yapan Van SMMMO Başkanı İbrahim Şahin, teknolojinin gelişmesiyle birlikte hayatımıza edönüşümlerin girdiğini ifade ederek, “Hayatın birçok alanında bundan böyle edönüşümlerle işlemleri sürdüreceğiz. Esnaflarımıza doğru bilgileri aktarmak adına edönüşümlerle ilgili kafanızda herhangi bir soru işareti kalmamasını umut ediyorum. Bizler esnafımızı doğru bilgilendirmek istiyoruz. Bu işi Van TSO ve VANESOB ile birlikte yapmak istiyoruz. Bizim amacımız bu edönüşümlerle ilgili esnafımızla, tüccarımızla bu süreci iyi götürmektir. Ben bu anlamda bu eğitimin başarılı geçmesini diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından program, İstanbul SMMMO Eğitim Müdürü İnci Şalcı, ‘euygulamalar ve Defter Beyan Sistemi’ konusunda katılımcılara seminer vermesi ile sona erdi.

VAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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