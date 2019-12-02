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YORUM KURALLARINI OKUDUM

ASRİAD, trafiğe çözüm istedi

İHA

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, kentin mevcut sorunlarının yıllardır devam ettiğini ifade ederek, "Seçim öncesinde açıklanan projelerin broşürlerde kalmamasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz" dedi.

ASRİAD, trafiğe çözüm istedi

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Van Şube Başkanı Taner Han, kentin mevcut sorunlarının yıllardır devam ettiğini ifade ederek, “Seçim öncesinde açıklanan projelerin broşürlerde kalmamasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini istiyoruz” dedi.
ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, düzenlediği basın toplantısında kentin yıllardır süren sorunlarının hala devam ettiğini ifade ederek, bu konuda bir bildirge hazırladıklarını söyledi. Van’ın; insanı, doğası, iklimi, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dünyanın en önemli şehirlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Han, “Yöneticilerimiz, seçimler öncesi yapacakları projeleri açıklamışlardı. Bizler bu projelerin broşürlerde kalmamasını, verilen sözlerin yerine getirilmesini, Van’ın önceliklerinin belirlenmesini ve öncelikli sorunlarının çözülmesini bekliyoruz. Belediye başkanlarından ilimizin bir dünya şehri olarak hak ettiği yerde parlaması için canla başla çalışmalarını, halkın eli, kolu, dili olmalarını, kenti ortak akılla yönetmelerini, evrensel düşünüp yerel uygulamalarını, güler yüzlü, ulaşılabilir belediye başkanları olmalarını bekliyoruz'' dedi.
Çevre yolu, stadyum, otogar gibi projelerinin bir an önce çözüme kavuşturulması konusunda da Van halkının beklentilerinin karşılanması gerektiğini dile getiren Han, “Van’ın gelişimi ve değişimine katkı olabileceği düşüncesiyle yerel yöneticilerin dikkatini çekmek, ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunmak amacıyla bir bildirge hazırlanmıştır. Bu bildirgeden hareketle bazı tespit, beklenti ve isteklerimizin yerel yöneticiler, ilgili kurum ve kuruluşlar ile kamuoyunun bilgisine sunulmasının yararlı olabileceği değerlendirilmiştir. Van’da bugüne kadar ‘Ulaşım Ana Planı’nın yapılmadığı için imar, ulaşım ve trafik sorunları çözülemedi. Günü kurtarmaya dönük geçici çözümler üretildi. Bu nedenle ulaşımın Van’ın en önemli sorunlarından birisi olmaya devam etmemesini, 13 ilçeyi kapsayan bütüncül imar planı ve Ulaşım Ana Planı’nın ivedilikle yapılmasını, kısa, orta ve uzun vadeli önceliklerinin belirlenmesini, kent içi ulaşımda raylı sistemi hayata geçirerek toplu ulaşımın sorun olmaktan çıkarılmasını, Van’ın bütüncül bir şekilde akıllı ulaşım sistemleri ile donatılmasını, Van’da otopark sorununun çözülmesini, şehir içi alternatif yolların ivedilikle açılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Şehirde her geçen gün artan trafik sorununun yaşamı olumsuz yönde etkilediğini belirten Han, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Her gün artan araç sayısı ve göç ile birlikte yollar yetmemeye başladı. Kısa, orta ve uzun vadede çözüm bulunmazsa şehir yaşanmaz bir hale gelecek. Bununla birlikte yaya kültürünü empoze edecek çalışmaların yapılması gerekir. Van'ın yaşanabilir bir şehir olabilmesi için ilgili kurumları bir an önce bu karmaşayı çözme noktasında harekete geçmeye davet ediyoruz. Şehrin çok küçük bir alana sıkışıp kaldığını görüyoruz. Bu noktada alternatif yerleşim yerlerinin teşvik edilmesi gerekiyor. 1 milyon 200 bin kişilik bir şehri üç dar caddeye sıkıştırmak, sadece bu caddelerde süsleme yapmak bu soruna çözüm olmadı, olmuyor. Bu sorunları artık bu şehrin gerçek gündemi haline getirerek, ilgili kurumlar ve ildeki STK'larla güç birliği, fikir birliği sağlayarak eğilmek gerekiyor. Bir turizm kenti olan Van, hak ettiği modern şehir görünümüne bir an önce kavuşturulmalıdır. Buradan tüm kurumlara, STK'lara ve Van halkına ‘Van'a sahip çık’ diyoruz.”

VAN

02 Aralık 2019 Pazartesi

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