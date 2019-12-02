Van'da jandarmadan kış lastiği denetimi

Van geneli ve Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, 'Kış lastiği' uygulaması kapsamında denetimlerine başladı.

Van İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, 1 Aralık 2019 günü 'Kış kastiği' uygulamasının başlaması ile Van genelinde ve Erciş Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yaptı. 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecek olan uygulamaya yönelik denetimlerin yoğun şekilde devam edecek. Jandarma; vatandaşların can ve mal güvenliği için ticari faaliyette bulunan araçların kış lastiklerini denetledi ve kış lastiği kullanımının önemi hakkında araç şoförlerini bilgilendirdi.

VAN 02 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 05:31

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