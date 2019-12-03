Erciş'te aile destek merkezi ve kütüphane açılışı

Van’ın Erciş ilçesine kazandırılan aile destek merkezi ile Z kütüphane (Zenginleştirilmiş Kütüphane) törenle hizmete açıldı.

Açılışlara Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, kamu kurum amirleri, kadın kursiyerler, öğrenciler ile öğretmenler katıldı. Erciş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Kışla Mahallesi’nde yapımı tamamlanan aile destek merkezinin (ADEM) açılışında bir konuşma yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, ilçeye bugüne kadar 6 adet aile destek merkezi kazandırdıklarını belirterek, “Kışla Mahallemizde yaklaşık 3 bin bayana hizmet verecek olan aile destek merkezinde kadınlar hem açılan kurslardan istifade ederek aile bütçelerine katkıda bulunacaklar hem de spor ve jimnastik aletlerinden de faydalanabileceklerdir. Çocukları da yine bina içindeki kreşte oyun oynayabileceklerdir. Aile destek merkezimizin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimi iletiyorum. Hayırlı uğurlu olsun’’ dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, AK Parti hükümetlerinin 17 yıl içinde aileye ve kadına büyük önem verdiğini anımsatarak, “Erciş 185 bin nüfusa sahip bir ilçedir. 22 ilden büyüktür. Açılışını yapacağımız aile destek merkezinin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde hizmetleri vatandaşlarımızın ayağına getirmeye devam edeceğiz. Hizmete açacağımız bu yapımız, 650 metrekare alan üzerine kurulmuştur. Daha önce Erciş Devlet Hastanesine ait bir konteyner olarak hizmet veriyordu. Geri dönüşüme gitmemesi adına kaymakamımızın girişimleriyle az bir masrafla Kışla Mahallemizde aile destek merkezi haline getirildi. Kendilerine bu hizmetlerinden ötürü teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, ilçe müftüsünün okuduğu dua eşliğinde aile destek merkezi hizmete açıldı.

Ardından, merkezin bölümlerini gezen protokol üyeleri, kadınların yaptığı el işi göz nuru emeklerini inceleyerek ilgililerden bilgi aldılar. Buradan Kışla Mahallesi’nde yapımı tamamlanmak üzere olan aile sağlık merkezi binasında incelemelerde de bulunan protokol üyeleri, daha sonra Erciş Fen Lisesine geçerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan (Z kütüphane) açılışını gerçekleştirdi. Kütüphanenin bölümlerini gezen ve okul idaresinden bilgi alan protokol üyeleri, öğretmen ve öğrencilerle de bir araya geldiler. Buradan Erciş Sosyal Bilimler Lisesindeki Z kütüphane açılışını da gerçekleştiren yetkililer, zenginleştirilmiş kütüphaneleri ilçeye kazandıran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’a ilçe halkı ve öğrenciler adına teşekkürlerini ilettiler. Öğrencilerle de bir süre sohbet eden protokol üyeleri ardından okuldan ayrıldılar.

VAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:32

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