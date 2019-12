Kendisi gibi yürüme engellilere umut oluyor Yürüme engelli Emek, 20 yıldır protez üretiyor

Van’da yaşayan doğuştan yürüme engelli Kasım Emek, kendisi gibi yürümekte güçlük çeken engellilere ürettiği protezlerle umut oluyor.

Doğuştan ayaklarından felçli olan Kasım Emek (40), 20 yaşından bu yana ürettiği protezlerle kendisi gibi engellilerin rahat yürümesini sağlıyor. Liseden mezun olduktan sonra kendisi gibi engellilere yardımcı olmak için bir atölyede çırak olarak çalışmaya başlayan Emek, azmi sayesinde kısa zamanda meslekte usta oldu. Yürüme engellilerin yaşadığı problemleri iyi bilmesinden dolayı tercih edilen Emek, ürettiği protez bacaklarla da engelli vatandaşlara umut olmaya başladı.

İHA muhabirine konuşan Kasım Emek, öz güveni olan engellilerin her işin üstesinde gelebileceğini belirtti. Azmi sayesinde 20 yıldır engeliler için protez ürettiğini ifade eden Emek, kentte yürümekte güçlük çeken her engelliye yardımcı olduğunu söyledi. Emek, “Van’ın ve bölgenin böyle bir atölyeye ihtiyacı vardı. 20 yıldır bu işi yürütüyoruz. Sokakta gördüğünüz protez kullanan engellilerin yüzde 90’ı bizi tanıyor. Van’daki kurumlar da yürümekte güçlük çeken engellileri hep bana gönderiyorlar” dedi.



“Evinizde çıkın ‘biz varız’ deyin”

Engellilerin kimseye bağlı kalmadan hayatını sürdürebileceğini hatırlatan Emek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletimiz engellilere çok güzel imkanlar sağlıyor. Meslek liselerinde çok güzel meslekler var. İnsanoğlu var oldukça terzilik, berber ve protezle ilgili meslekler hep olacak. Engelliler çıraklık okullarına gidip kayıtlarını yapsınlar. Meslek sahibi olarak kimseye bağımlı kalmayın. Böylece hem paranızı kazanmış olursunuz hem de çocuklarınızın rızkını çıkarırsınız. Evinizden çıkın ‘biz varız’ deyin.”



“Her gün hatırlanmak istiyoruz”

Sadece 3 Aralık Engelliler Günü’nde değil, her gün hatırlanmak istediklerini sözlerine ekleyen Emek, “Engelliler Haftası diye bir şey yoktur. Sadece aralık ve mayıs ayına Engelliler Haftası diyoruz. Bu haftada engelliye bir yemek ısmarlanıyor, birkaç hatıra fotoğrafı çekiliyor ve ardından sırtını sıvazlayıp gönderiyorlar. Engellileri sadece 2 gün hatırlamayın. Engellilere destek olun. Meslek öğrenmek isteyene meslek öğretin. Spor yapmak isteyenlere de maddi olarak destek verin ki bunlar spor yaparak derece elde etsin. Böylece ülkemizin bayrağını en güzel şekilde dalgalandırsınlar. Biz sadece Engelliler Günü’nde değil, her gün hatırlanmak istiyoruz” diye konuştu.

