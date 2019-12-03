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Başkan Berge: “Faizler silinmeli, anapara 5 yıllığına yapılandırılmalı”

İHA

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, deprem döneminden kalan vergi borçlarının faizinin silinmesi ve anaparanın da 5 yıllığına yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Başkan Berge: “Faizler silinmeli, anapara 5 yıllığına yapılandırılmalı”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge, deprem döneminden kalan vergi borçlarının faizinin silinmesi ve anaparanın da 5 yıllığına yapılandırılması gerektiğini söyledi.
VANESOB Başkanı İsa Berge, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odasının yönetim kurulu toplantısına katıldı. Başkan Berge, Van Terziler Konfeksiyoncular Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman ve yöneticileriyle istişarelerde bulundu. Toplantıda, Van esnaf ve sanatkarının ekonomik sıkıntıları dile getirildi. Deprem döneminden bu yana esnaf ve sanatkarın vergi borcunun kaldığını hatırlatan VANESOB Başkanı İsa Berge, “Vergi terkini ile ilgili bir sonuç alınamadı. Vergi mükelleflerimizin rahatlaması için faizler silinmeli ve anaparaya da en az 5 yıllığına taksitlendirme düzenlemesi yapılarak geri ödeme imkanı sağlanmalıdır” dedi.

“KOSGEB, 50 bin TL can suyu kredisi vermelidir”
Başkan Berge, esnaf ve sanatkarlara KOSGEB üzerinden bir yıl sonra geri ödemeli olarak 4 yıllığına 50 bin TL can suyu kredisi desteği verilmesi gerektiğini belirterek, “Ticaret Bakanlığı 2020 için Halkbank aracılığıyla esnafa 2,2 milyar liralık kredi verileceğini açıkladı. Bu anlamda bölgeye pozitif ayrımcılık yapılarak ve daha fazla pay ayrılarak başta Van olmak üzere, kredi ve kefalet kooperatiflerinin plasman ihtiyacı karşılanmalıdır” diye konuştu.

“Kayıt dışı esnafa karşı denetimler yetersiz”
Kayıt dışı esnafla ilgili yeterince denetim yapılmadığının altını çizen Berge, belediyelerin harekete geçmesi gerektiğini ve denetimlere bir an başlanmasının hayati önemde olduğunu vurguladı. Berge, bir konferans için Van'a gelen eski bakan Hüseyin Çelik'in katkılarını yeniden hatırladıklarını ifade ederek, “Bakanımızın Van nezdindeki kabulü ve getirdiği heyecanı hep birlikte gördük. Van’ın bakanlık temsiliyetine ne kadar ihtiyaç duyduğunu yeniden anladık” ifadelerini kullandı.

“Seyyar satıcılar dört bir yanı sardı yine”
Seyyar satıcıların çarşının dört bir yanını sardığını anlatan Berge, “Seyyar satıcılar Van merkezini doldurmuş durumda. Esnaf; vergisini, SSK’sını, BAĞKUR’unu, personel maaşını, iş yeri kirasını, doğalgaz, elektrik, su ve muhasebe gibi birçok masrafı öderken, seyyarlar bunların tümünden kaçarak ticaret yapıyor. Bu büyük bir haksızlıktır. İlgili belediyeleri harekete geçmeye çağırıyoruz. Devlete karşı tüm sorumluluklarını yerine getiren esnaf korunmalıdır. Ayrıca tüm mükellefiyetlerini yerine getiren esnaf ile seyyar satıcının karşı karşıya getirilmesi bir bürokrasi sorunudur, yerel yönetimler bu sorunu çözmelidir” dedi.

“Zabıtalarda bölge görev yeri karmaşası var”
“Belediyelerden en çok beklentimiz zabıtaların görevini yapmasıdır” diyen Van Terziler Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Başkanı Çetin Karaduman ise, kayıt dışı esnafın denetlenmesini istedi. Zabıtalar arasında bölge paylaşımı sorunu olduğunu belirten Karaduman, “Zabıtalardan denetim istediğimizde bu bölge bize ait değil diyorlar. Van Büyükşehir Belediyesi zabıtaları ile İpekyolu Belediyesi zabıtaları arasında bir bölge karmaşası var. İki belediye de sorumluluğu birbirinin üstüne atıyor” ifadelerini kullandı.

“Belediyelerde denetim komisyonu oluşturulmalı”
Kayıt dışı esnafın kayıt altına alınması için Van Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerde bir denetim komisyonunun oluşturulması gerektiğini söyleyen Başkan Karaduman, zira belediyelerde kayıt dışı esnaf ile ilgili herhangi bir dokümanın da olmadığını belirterek, “Böylece komisyon şeffaf bir şekilde çalışarak, kayıt dışı esnafı tespit edip kayıt altına alabilir” diye konuştu.
Önceki dönem VANESOB Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapan ve şu anda Van Terziler Kunduracılar ve Giyim Sanatkarları Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan Ferhat Kızılkaya, birliğin bulunduğu hassas ve zor süreçte VANESOB’taki tüm huzur hakkından feragat etti. VANESOB Başkanı İsa Berge, “Allah Ferhat abi gibi yöneticileri birliğimizden ayırmasın ve hep böyle yöneticilerimiz olsun inşallah. Tüm kamuoyu önünde kendisine teşekkür ediyorum” dedi
Başkan Çetin Karaduman ise, gösterdiği örnek vefa kişiliği için Ferhat Kızılkaya’ya çok teşekkür ederek Başkan Berge ile birlikte plaket takdim etti.

VAN

03 Aralık 2019 Salı

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