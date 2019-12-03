Van-Bahçesaray karayolu ulaşıma açıldı

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Van'ın yüksek kesimlerinde dün akşam etkili olan kar yağışından dolayı kapanan VanBahçesaray karayolu sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.

Kent merkezinde yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. VanBahçesaray karayolundaki 3 bin Rakımlı Karapet Geçidi kar yağışıyla beyaza bürünürken, yol kısa süreli ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde bölgeye giderek yaptıkları çalışma ile yolu ulaşıma açtı.

VAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.