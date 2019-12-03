Başkale Belediyesinden kadın girişimcilere iş yeri müjdesi

Van’ın Başkale Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait dükkânları girişimci kadınlara tahsis etme kararı aldı.

Başkale Belediye Meclisinin aralık ayı ilk oturumu, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti. Meclis toplantısında, mülkiyeti belediyeye ait dükkânlarla ilgili kadın esnaflara yönelik müjdeli bir karar alındı. Başkale Belediyesi, ilçede ikamet eden kadınlara destek olmak amacıyla yenilenen 7 dükkânı tahsis etme kararı aldı.

Belediye Başkanı Erkan Acar’ın başkanlık ettiği meclis toplantısında, ilçede ikamet eden kadınlara mülkiyeti belediyeye ait olan 7 dükkânı tahsis etme karar alındı. Meclis üyelerinin oy birliği ile alındığı karara göre Başkale Belediyesi Kadın Emeği Pazarında kurulum ve tadilatları yapılan dükkânlar, 5 yıllığına kadın girişimci faaliyet alanları için tahsis edilecek. Kiralama işinin yürütülmesi için gerekli altyapı çalışmalarının yapılması amacıyla karar komisyona sevk edildi.

VAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:32

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