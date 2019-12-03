Başkale’ye 24 derslikli lise

Van’ın Başkale ilçesinde 24 derslikli yeni bir lise yapılırken, Kaymakam Asım Solak da binada incelemelerde bulundu.

Başkale’nin Yeni Mahallesi’nde 24 derslik ve 816 öğrenci kapasiteli yeni bir lise inşa edildi. Lisenin inşaat çalışmaları sona ererken, okul için gerekli donanım ve malzemenin gelmesiyle eğitim öğretime açılacağı belirtildi. Kaymakam Solak, beraberindeki İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Özkara ve Şube Müdürü Cüneyt Yaman ile binada incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kaymakam Solak, yapılan yeni binayı bir an önce öğrencilerin hizmetine sunmak istediklerini belirterek, “İlçemize 24 derslikli bir lise binasını kazandırdık. İlçemizde okulların artırılması konusunda sürekli üstün bir gayretin içerisindeyiz. Eğitim kurumlarının ilçemizde yapılmasına destek veriyoruz. Hem yeni eğitim kurumlarının yapılması hem de nitelikli eğitim kurumlarının ilçemizde bulunması en temel hedefimiz. Çocuklarımız okusunlar, devletimiz ve bizler her zaman tüm imkânlarımızla onların yanındayız” dedi.

VAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:32

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