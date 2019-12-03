Kaymakam Mehmetbeyoğlu, engellilerle bir araya geldi

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında engellilerle bir araya geldi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünü ziyaret ederek, engelli vatandaşlarla buluştu. Engelli vatandaşların mutluluklarını hediyeler vererek paylaşan Mehmetbeyoğlu, "Yaşama sevinci ile hayata tutunan bütün engelli kardeşlerimizin sadece bir gün değil her gün yanındayız. Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir yaşamı hep birlikte inşa edeceğiz. Engelli vatandaşlarımızın toplumun içerisinde, özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle hayatın içerisinde engellerin kaldırılarak, toplumsal yaşama katılımlarının hayatımızı daha da güzelleştirecek. Bu vesile ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, tüm engelli vatandaşlarımızın aileleriyle, yakınlarıyla ve sevdikleriyle sağlıklı bir ömür geçirmelerini diliyorum" dedi.

VAN 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:59

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.