Çaldıran'da trafik kazası, 1 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saat 17:00 sularında Sellik Mahallesi civarında meydana geldi. Kaza ihbarını alan jandarma, sağlık ekipleri ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Çaldıran Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulanslarla Çaldıran Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
VAN
03 Aralık 2019 Salı
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