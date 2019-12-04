Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, gece saatlerinden itibaren bölge genelinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van ve Hakkâri’de 8, Muş’ta 4, Bitlis’te ise 3 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

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