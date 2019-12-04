Kurduğu tesiste 2 ton mantar üretmeyi hedefliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kurduğu tesiste 2 ton mantar üretmeyi hedefliyor

İHA

Van’da yaşayan Yılmaz Kanmış isimli girişimci, Edremit ilçesinde kurduğu tesiste istiridye mantarı üretimine başladı. Kanmış, 2 ton mantar üretmeyi hedefliyor.
İpekyolu ilçesinde yaşayan Yılmaz Kanmış isimli girişimci, yaptığı projeyle mantar tesisi kurdu. Edremit ilçesinde kurduğu tesiste bir yandan Van ve bölge halkının mantar ihtiyacını karşılayan Kanmış, bir yandan da 20 kişinin istihdamını sağladı. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamada bulunan kanmış, Antalya’nın Korkuteli ilçesinde gezdiği sırada mantar üretimiyle karşılaştığını ifade ederek, “2000’li yılların başlarında Antalya’nın Korkuteli ilçesinde herkesin evinin ya da iş yerinin bodrumunda veya yan tarafında mantar ürettiğini gördüm. Türkiye’de üretilen mantarın yüzde 80’inin burada üretildiğini duyunca bu işe merak saldım. 60 bin nüfuslu ilçede hemen hemen herkesin illaki bir işi olmasına gerek kalmadan kendi evinde bu işi yapabildiğini duyunca, bu işin asıl bizim yapmamız gereken bir iş olduğuna kanaat getirdim ve bunu bir proje haline getirerek bu tesisi kurdum” dedi.
Amacının işsizliğin önüne geçmek olduğunu vurgulayan Kanmış, “Buradaki amacım, istihdam sağlayarak bir nebze olsun kendi memleketimde işsizliğin önüne geçmektir. İnanıyorum ki herkes kendi çapında bir proje hazırlayarak 20 ila 50 kişiyi istihdam edebilir. Bizlerde şu anda burada 20 kişiye iş imkanı sunduk. Ama ileriki aşamada kompost üretimini de yapabilirsek, 100’ün üzerinde bir istihdam sağlayacağız” ifadelerini kullandı.
Ürettikleri istiridye mantarının en güzel taraflarından bir tanesinin lazım olan malzemeyi hemen yanı başlarında bulmaları olduğunun altını çizen Kanmış, “İstiridye mantarının iki türlü hazırlanış şekli vardır. Birincisi saman ile ikincisi ise son zamanlarda gelişen pamuk telefidir. Tabi pamuk telefi tadından dolayı bölgemizde fazla tercih edilmiyor. Bu nedenle genellikle samanı kullanıyoruz. Bu herkesin yapabileceği tarzda bir şey. Şu anda sadece tohumu dışarıdan alıyoruz. Diğer bütün ürünleri buradan temin edebiliyoruz” diye konuştu.

"Kompost satışlarımız olacak"
Daha önce bir kooperatifin çadırında üretim gerçekleştirdiklerini ve mantara yoğun bir talebin olduğunu gördüklerini belirten Kanmış, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yoğun talep doğrultusunda tesissimizi kurup mantar üretimine başladık. Bunu duyan çevre illerden de talep var. Biz bu taleplerin hepsini karşılayabilecek kapasiteye ne zaman ulaşırız bilemiyorum ama bu işi yapmak isteyen arkadaşlarımız gelip bizden bu işin teknik kısmını öğrenip, kendi yerlerinde ve kimseye ihtiyaç duymadan kendi üretimlerini yapabilirler. Tabi burada önceliğimiz mantarı üretip herkese bu mantarı satmaktır. Ancak bu işten gelir elde etmek isteyenlere de kompost satışlarımız olacak. Çünkü birçok kişi bu işi yapmak istiyor, ancak teknik bilgiye sahip olmadıkları için kompostu dışarıdan istiyorlar. Özellikle yaz mevsiminde kompost dışarıdan geldiği zaman yaklaşık 24 saatlik zaman diliminde ancak elimize yetişiyor. Bu da kompostun gelinceye kadar kendi kendine yanması ve veriminin düşmesine neden oluyor. Bizim en avantajlı yönümüzden biri de hemen yanı başımızda olan kompostu üretip 34 saatlik mesafede yaz mevsiminde bile götürüp kendilerine ulaştırmaktır.”

"2 ton mantar üretimini gerçekleştireceğiz"
Yaklaşık 20 yıldır mantar üretiminde çalıştığını belirten Teknik Eleman İhsan Kanmış da, mantar üretiminin zahmetli bir iş olduğunu ifade ederek, bunun emek ve sürekli takip isteyen bir iş olduğunu söyledi. İlk etapta 2 ton civarında bir mantarın üretimini gerçekleştireceklerini dile getiren Kanmış, bu mantarın 10 ila 15 gün içerisinde Van halkının hizmetine sunulacağını sözlerine ekledi.

VAN

04 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 07:00
  • ÖĞLE 12:01
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:53
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Kamera tutkunu Abdulselam, hayalini gerçekleştirdi Karton kameradan profesyonel kameraya
YEREL HABERLER Kamera tutkunu Abdulselam, hayalini ...
VEDAŞ, kış mesaisine başladı
YEREL HABERLER VEDAŞ, kış mesaisine başladı
Van’da 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da 6 ayrı yakalamada 799 kilo eroin ele geçirildi
Çaldıran'da trafik kazası, 1 yaralı
YEREL HABERLER Çaldıran'da trafik kazası, 1 yaralı
Van'da trafik kazası, 5 yaralı
YEREL HABERLER Van'da trafik kazası, 5 yaralı
Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı
YEREL HABERLER Engelli kızın mektubu duygulu anlar yaşattı
Başkan Say’dan rehabilitasyon merkezine ziyaret Çocuklarla bir araya gelen Başkan Say, onlarla oyunlar oynadı
YEREL HABERLER Başkan Say’dan rehabilitasyon merkezine ...
Van’da 106 çocuğun yüzü kışlık giysilerle güldü
YEREL HABERLER Van’da 106 çocuğun yüzü kışlık giysilerle güldü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
YEREL HABERLER 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
Van Büyükşehir Belediyesinden engellilere yemek
YEREL HABERLER Van Büyükşehir Belediyesinden engellilere yemek
Van’da 2019 yılı arıcılık destekleme müracaatları başladı
YEREL HABERLER Van’da 2019 yılı arıcılık destekleme müracaatları ...
Başkan Tanış, engellilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Tanış, engellilerle bir araya geldi
Başkan Akman, engellileri evde ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Akman, engellileri evde ziyaret etti
Van’da GGK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı
YEREL HABERLER Van’da GGK Doğu Anadolu Bölge Toplantısı
Van Gölü’nde göçmen kaçakçılığı
YEREL HABERLER Van Gölü’nde göçmen kaçakçılığı
İpekyolu’nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü programı
YEREL HABERLER İpekyolu’nda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü programı
AK Parti’li Arvas: “Aile destek merkezleri, toplumsal entegrasyonu arttırdı”
YEREL HABERLER AK Parti’li Arvas: “Aile destek merkezleri, toplumsal ...
Afganlı yetim kıza 2. yaş günü kutlaması
YEREL HABERLER Afganlı yetim kıza 2. yaş günü kutlaması
Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu taşıtan ağabey tutuklandı
YEREL HABERLER Kardeşlerinin beline bağladığı kuşakla uyuşturucu ...
Çatak'ta ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinliği
YEREL HABERLER Çatak'ta ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinliği
Kaymakam Mehmetbeyoğlu, engellilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Mehmetbeyoğlu, engellilerle bir araya geldi
Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez’den anlamlı davet
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşi Meral Bilmez’den anlamlı davet
Engellilerden Vali Bilmez’e ziyaret
YEREL HABERLER Engellilerden Vali Bilmez’e ziyaret
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X