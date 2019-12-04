Van’da karla mücadele çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi, dün etkili olan kar yağışının ardından geceli gündüzlü çalışarak 15 yerleşim yerinin yolunu ulaşıma açtı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri; dün Gürpınar, Bahçesaray ve Muradiye ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan 6 mahalle ve 9 mezra yolunu yoğun bir çalışma sonucu trafiğe açtı. Ekipler, kar yağışının ardından Gürpınar ilçesi Akdoğu, Dikbıyık, Topyıldız, Kalkanlı ile Çatakdibi mahalle yolu ve bağlı mezralar, Muradiye ilçesi Gültepe Mahallesi ile Bahçesaray ilçesi Özbeyli mezra yolunu ulaşıma açtı.

Kısa sürede yolları açılan mahalle sakinleri, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

VAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.