Tuşba Belediyesi’nin, ‘Karla mücadele ekibi’ göreve hazır

Van merkez Tuşba Belediyesi’nin zorlu kış mevsiminde karla mücadele edecek araç, ekipman ve personel göreve hazır.

Tuşba Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kış şartlarından en az şekilde etkilenmesi için teknik ekipman, personel ve lojistik destek ihtiyaçlarını belirleyerek gerekli önlemleri aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Perşembe günü için bölgede kar yağışı uyarısının vermesiyle birlikte Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği’nde hazır bulunan karla mücadele araç filosunu inceleyerek kar yağışına karşı yapılacak çalışmalar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Azad Gülengül ve Fen İşleri Müdürü Kadri Ergenç’ten brifing alan Belediye Başkanı Salih Akman, kış mevsimi boyunca etkili olacak zorlu hava şartlarında vatandaşların yaşam standartlarını bozmadan sürdürebilmeleri için Tuşba Belediyesi Karla Mücadele ekibinin göreve hazır olduğunu söyledi. Gece ve gündüz olmak üzere yeterli sayıda nöbetçi ekiplerin oluşturulduğunu belirten Başkan Akman, “İlçemizde etkili olacak olan kar yağışı ve sonrasında Tuşba Belediyesi olarak araç, ekipman ve personellerimizle hazırız. Kar yağışının başlaması ile çalışma planımızı da oluşturduk. Hiç kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceğiz. Farklı türlerde kar küreme aracımızla mahallelerimizde mahsur ve mağdur hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Kar yağışı başlamadan önce de tüm önlemlerimizi almış bulunuyoruz. Makinelerimizi ve tuzlama yapmak üzere rezervlerimizi kontrol ettik. Şu anda depolarımızda yeterli miktarda tuz bulunmaktadır. Kış mevsimi boyunca çalışmalar, 15 şoför ve 15 operatör olmak üzere 30 personel ve 9 adet kamyon, 5 adet greyder, 5 adet kazıcı ve yükleyici, 2 adet loder ve 1 adet tuzlama aracı olmak üzere 22 adet araç ile yürütülecek” dedi.

VAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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