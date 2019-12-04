Kaymakam Asım Solak’tan ADEM'e ziyaret

Van’ın Başkale Kaymakamı Asım Solak, Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Başkale Kaymakamı Asım Solak, ilçenin Hafiziye Mahallesinde bulunan Aile Destek Merkezi'nde yılsonu yapılacak sergi ve müzik şöleni öncesi çalışmaları yerinde inceledi. Kaymakam Solak’ı Aile Destek Merkezi Proje Koordinatörü Halil Karaaslan, Halk Eğitim Merkezi Müdiresi Raziye Düveroğlu ve kurum amirleri karşıladı. Kaymakam Solak, beraberindekilerle birlikte kursiyerlerin çalışma alanlarını gezerek fikir alışverişinde bulunarak kursiyerin taleplerini dinledi. Gitar, keman ve bağlama kursunda eğitim gören çocuklara ait bölüme giden Kaymakam Solak, çocuklarla güzel vakit geçerdi. Kilim, kuaförlük ve el sanatları atölyelerinde eğitim gören ilçe kadınlarına daha büyük destekler sunmak için konu hakkında bilgi alışverişinde bunan Kaymakam Solak, sonra Aile Destek Merkezi’nden ayrıldı. Başkale Kaymakamı Solak’a, Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Gökhan Karaman ve kurum amirleri eşlik etti.

VAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

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