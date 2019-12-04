Van Erek Beş Yıldız SK, Van derbisine hazırlanıyor

Türkiye Yıldız Erkekler Hentbol 2. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Van Erek Beş Yıldız SK hentbol takımı, hafta sonu Van derbisinde karşılaşacağı Van Hentbol Spor Kulübü maçı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta Hatay Büyükşehir Belediyespor karşısında istediği sonucu alamayan ve sahadan 1924 mağlup ayrılan Van Erek Beş Yıldız SK takımı, ligin 3. haftasında evinde Van Hentbol Spor Kulübünü ağırlamaya hazırlanıyor. Van’ın köklü kulüplerinden olan Van Erek Beş Yıldız Van derbisi kazanarak PlayOff yolunda şansını sürdürmeye bakıyor. Derbi ile ilgili açıklama yapan Van Erek Beş Yıldız Başantrenörü Müslüm Karaboğa, “Önemli olan Van’ı en iyi şekilde temsil edebilmektir. Amacımız sadece Van’ı en iyi şekilde temsil ederek hentbol oynamak ve sporseverlere kaliteli bir maç izletmek olacaktır. Takım olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Van Hentbol Spor maçından galip gelerek Hatay maçını telefi etmek istiyoruz. Umarım Van’ımıza yakışır bir derbi olur ve izleyenlere hentbolun güzelliklerini sergileyerek Van’da hentbole olan ilginin artmasına aracı olabiliriz. Bu Hafta sonu “VanErekİçinNurTatara” sloganı ile tüm halkımızı hentbol şölenine davet ediyorum. Maçımız 7 Aralık Cumartesi günü Saat 12:00’da Nur Tatar Spor Salonunda oynanacaktır” dedi.

VAN 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 05:33

GÜNEŞ 07:00

ÖĞLE 12:01

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.