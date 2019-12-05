Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Doğu Anadolu Bölgesinde buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 14. Van Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Marmara'nın güneydoğusu ve Trakya'nın batısı, İç Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da önümüzdeki 3 gün boyunca (060708 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli, iç ve doğu bölgelerde yer yer çok kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden, meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın, ilgililerin ve sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir” denildi.

VAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:01

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:53

YATSI 18:15

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