YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Erciş ilçesinde üniversite ve lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Beraberindeki heyetle Erciş'e gelen Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ilk olarak Erciş İşletme Fakültesi tarafından hazırlanan konferansa katıldı. Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tünay Bilin’in açılışı konuşmasının ardından modeletörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Celal Kızıldere’nin yaptığı ve Öğretim Görevlisi Erdem Kişi ile Araştırma Görevlisi Kaan Yiğenoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı ‘Çin Milli Siyaseti ve Milli Ekonomisi’ konulu konferansa katılan Prof. Dr. Şevli, daha sonra Erciş Fen Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Şevli, Erciş’teki fen ve sosyal bilimler lisesi ile işbirliği yapmak istediklerini belirterek, “Siz öğrencilerin üniversitelerde iyi bölümleri kazanmalarını istiyoruz. Bu anlamda Erciş Fen Lisesiyle de işbirliği yapmak istiyoruz. Öğrenci ve öğretmenlerimize üniversitemizin laboratuvarını açacağız. Diledikleri zaman kullanabilirler. Her konuda öğretmen ve öğrencilerimizin yanındayız. Öğrencilerimizin projelerine destekler sunacağız’’ dedi.

Prof. Dr. Hamdullah Şevli, daha sonra heyeti ile birlikte Erciş Sosyal Bilimler Lisesinde ‘Sosyal Bilimlerin Önemi ve Gelecekte Önem Kazanabilecek Mesleklere Bakış’ konulu konferansa katıldı. Burada konuşan Şevli, “Bugün hakikaten Erciş'te çok verimli bir zaman geçirdik. Biliyorsunuz burada Erciş İşletme Fakültemiz mevcut. Meslek yüksekokulumuz mevcut. Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün belirttiğine göre Erciş'te 55 bin öğrenci var. Hakikaten bu çok büyük bir rakam. 55 bin rakamını duyunca Erciş’teki öğrencilerimizle daha sık bir araya gelmemiz gerektiğinin bilincine vardık. Erciş, il olmayı hak eden büyük bir ilçe. Bu anlamda inşallah ileri ki dönemlerde Erciş'e daha farklı bölümler de açmak için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi olarak gayret göstereceğiz. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlemektedir. Türkiye’deki üniversiteler arasında 42. sıradan bu yıl 36. sıraya yükseldik. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi deyip geçmeyin. Çok kaliteli, çok nitelikli, bin 700’ün üstünde hocası olan, 5 bine yakın çalışanı bulunan Van Gölü’nün kıyısında Türkiye'nin en güzel kampüsüne sahip üniversitemiz olduğunu bilin. İlerideki dönemlerde daha güzel bir Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi göreceksiniz’’ şeklinde konuştu.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise, Erciş’in her geçen gün büyüyüp geliştiğine vurgu yaparak, “Üniversitemiz her zaman Erciş'e büyük önem vermiş ve bu önemin gösteresi de bugün rektörümüzün buraya büyük bir zaman ayırmasıdır. Ben kendilerine ve heyetine ilçemiz halkı adına şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye daha sonra Ressam Oğuz Çalışkan’ın kağıt üzerine soft pastel boya tekniğiyle yapılan tablosu hediye edildi. Prof. Dr. Hamdullah Şevli, ardından Erciş Sosyal Bilimler Lisesine ait şark odasında onurunu verilen yemeğe de katıldı. Programa, Erciş Kaymakamı ve Erciş ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli ve heyeti, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, Erciş Adalet Komisyon Başkanı Hakim İsmail Taş, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Erciş YurtKur Müdürü Burhan Fener, ilçede bulunan oda ve STK temsilcileri, kanaat önderleri ile davetliler katıldı.

