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Van’da ulaşımı rahatlatacak adım

İHA

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) olağan toplantısında şehir içi toplu taşımayı rahatlatacak önemli adımlar atılırken, öğrenci servis sayılarında da artışa gidildi.

Van’da ulaşımı rahatlatacak adım

Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezinin (UKOME) olağan toplantısında şehir içi toplu taşımayı rahatlatacak önemli adımlar atılırken, öğrenci servis sayılarında da artışa gidildi.
Ulaşım Daire Başkanlığının koordinasyonunda UKOME toplantısı yapıldı. Toplantının en önemli konusu kent trafiği ve toplu taşıma sorunları oldu. Alınan kararlar doğrultusunda 120 günlük süre içerisinde mevcut 104 adet halk otobüsünün, 17 koltuklu, 1 engelli ve 3 ayakta yolcu taşıma kapasiteli minibüs tipi otobüslere dönüştürülmesi kararı alınırken, yeni güzergâhlarda çalıştırılmak üzere 40 adet yeni minibüs tipi otobüsün de ihale usulü ile ilave edilmesi kararlaştırıldı.
Özellikle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi hatlarında gelen yoğun şikâyet ve talepler üzerine alınan kararın uygulamaya geçmesi ile birlikte hantal durumda olan otobüslerin yerini daha modern ve seri olan minibüs tipi otobüsler alacak. Böylece vatandaşın talebi olan konforlu ve yol yükünü hafifleten önemli bir dokunuş gerçekleşmiş olacak. Toplantıda en son 2003 yılında arttırılan öğrenci servis sayıları da özel okulların açılması ve öğrenci velilerinin talepleri doğrultusunda arttırılması kararlaştırıldı. Böylece kent genelinde 340 olan mevcut okul servis sayısı 160 adet arttırılarak toplamda 500 adet olacak.
Ayrıca UKOME toplantısında yetkilendirilmiş (yediemin) otopark ve çekici ücretleri belirlenirken, İpekyolu Caddesi Mehmetçik İlk ve Ortaokulu önünde bulunan ve atıl durumdaki alt geçit kapatılarak yerine üst geçit yapılması ve Muradiye ilçesinde yük taşımacılığı yapan kamyon ve kamyonetler için depolama alanı belirlenmesi kararları alındı.
6 gündem maddesi ve 5 alt komisyon raporunun görüşüldüğü toplantıya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhammet Fuat Türkman, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Ali Özvan, Başkan Danışmanı Doç. Dr. Mucip
Tapan, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma 8. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Şoförler Odası Başkanlığı, Tatvan Liman Başkanlığı, Ferit Melen Hava Meydanları Müdürlüğü temsilcileri ile belediyenin ilgili daire başkanları katıldı.
Toplantı, katılımcıların karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

VAN

05 Aralık 2019 Perşembe

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