Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret

İHA

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy ve beraberindeki heyet Van Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret

Van Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürü Abidin Göksoy ve beraberindeki heyet Van Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.
Gerçekleştirilen ziyarette SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, kayıt dışı istihdamla ilgili Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve yönetim kurulu üyelerine bilgiler verdi. Kayıt dışı istihdamla ilgili bilgilendirme yapan SGK İl Müdürü Göksoy, denetimler kapsamında işverenlerin mağduriyet yaşamaması, cezalara maruz kalmaması için çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Sigortasız işçi çalıştırmanın sigortalı çalıştırmaktan çok daha maliyetli ve riskli olduğunu dile getiren Göksoy, “Bir işçiyi 6 ay boyunca sigortasız çalıştırmanın maliyeti ödeyeceğiniz primin yaklaşık 10 katıdır. Ayrıca sigortasız işçinin kaza geçirip çalışamaz duruma gelmesi ya da ölmesi halinde sigortalıya ve yakınlarına yapılacak tüm giderler sizden talep edilir. Sigortasız işçi çalıştırmazsanız, primlerinizi düzenli öderseniz ve gerekli belgeleri SGK'ya yasal süresi içinde verirseniz, siz de sigorta prim teşviklerinden yararlanarak çok büyük maliyet avantajı sağlayabilirsiniz” dedi.
Gerçekleştirilen görüşmeye, Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Fevzi Çeliktaş ve Şefik Eren, Yönetim Kurulu üyeleri Serdar Balandi, Eren Görsel Görmen, SGK Van İl Müdürlüğü Kayıt Dışı İstihdam Şefi Servet Aktam ve İşveren Şefi Yakup Taş katıldı.

VAN

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:53
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
Van’da ulaşımı rahatlatacak adım
YEREL HABERLER Van’da ulaşımı rahatlatacak adım
Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı
YEREL HABERLER Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı
YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Başkan Sabırlı’den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...
‘Endülüs Okuma Projesi’ ile öğrenciler kitap okuyor
YEREL HABERLER ‘Endülüs Okuma Projesi’ ile öğrenciler kitap okuyor
İpekyolu’nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER İpekyolu’nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...
Van TSO öncülüğünde çocuklar sevindirildi
YEREL HABERLER Van TSO öncülüğünde çocuklar sevindirildi
Van'da ele geçirilen PKK patlayıcı ve mühimmatı imha edildi
YEREL HABERLER Van'da ele geçirilen PKK patlayıcı ve mühimmatı imha ...
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti
YEREL HABERLER Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti
Tuşba Belediyesinden hükümlülere mesleki eğitim
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden hükümlülere mesleki eğitim
Van’da incir ağacı aralık ayında meyve verdi
YEREL HABERLER Van’da incir ağacı aralık ayında meyve verdi
Van'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 5 kişi ...
Van’da patlayıcı, elektrikli fünyeler ve 632 mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da patlayıcı, elektrikli fünyeler ve 632 mühimmat ...
AK Parti heyetinden engellilere ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden engellilere ziyaret
Vali Bilmez’in eşinden girişimcilere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşinden girişimcilere ziyaret
1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgada 5 şüpheli ...
Milletvekili Gülaçar, Van Postası Gazetesi yazarları ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Milletvekili Gülaçar, Van Postası Gazetesi yazarları ...
Van Erek Beş Yıldız SK, Van derbisine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Van Erek Beş Yıldız SK, Van derbisine hazırlanıyor
Van’da ev yangını
YEREL HABERLER Van’da ev yangını
Engelli kızın okuduğu şiir herkesi ağlattı ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ etkinliğinde engellilere 112 ve UMKE'nin faaliyetleri işaret diliyle anlatıldı
YEREL HABERLER Engelli kızın okuduğu şiir herkesi ağlattı ‘3 Aralık ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X