Elite World engellileri unutmadı

Van’ın beş yıldızlı oteli Elite World Van Hotel, 3 Aralık Dünya Engeliler Günü nedeniyle engellileri ağırladı.

Van'ın 5 yıldızlı otellerinden olan Elite World Van Hotel, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Edremit ilçesindeki Van Özel Eğitim Meslek Lisesinin işitme engelli öğrencilerini ağırladı. Otelde düzenlenen etkinliğe Van Vali Yardımcısı Ferhat Atar, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nur Altan Göl, SGK İl Müdürü Abidin Göksoy, Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Keskin, Elite World Van Hotel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Van Özel Eğitim Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı Nurdan Kılavuz, otel yönetimi ve engelliler katıldı. Burada açılış konuşmasını yapan Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, engelliliğin fiziksel ya da bedensel olmadığını ifade ederek, asıl engelliliğin hayatın her alanının erişilebilir olarak düzenlenmemesi olduğunu söyledi. İnsanların birbirinden farklı olabildiğini ancak herkesin eşit haklara sahip olduğunu dile getiren Aksoy, “Toplumda farkındalık oluşturmak, gerekli desteği vermek, sizlerin de hakları olduğunu bilerek yaşamak, hepimizin sorumlulukları arasındadır. Engelli bireyleri yapamadıklarıyla değil, yapabildikleriyle görmek gerekir. Acıma duygusunu değil, sevgi ve anlayışa ihtiyaç vardır. Bu anlamda soyutlaştırıp ötekileştirmek yerine bütünüyle onlara aramızda oldukları bir hayatı sunalım. Elite World Van Hotel ailesi olarak, ‘Bizde varız’ sloganıyla yola çıktık. İlk olarak dün engelli öğrencilerimize otelimizi gezdirerek, birim yetkililerinden kendilerini bilgiler sunuldu. Bugünde onlara güzel bir gün yaşatma adına böyle bir etkinlik hazırladık. Ben öncelikle etkinliğimizi beğeneceğinizi umuyor, aramızda olduğunuzdan dolayı mutlu olduğumuzu ifade ediyor, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nur Altan Göl ise, engelliliğin bedenlerde değil, akıllarda olduğunu belirterek, bunun önüne geçebilmek adına okullardaki tüm öğretmen ve idareciler ile diğer kurum ve kuruluşların engellilere ellerinden geldiğince duyarlı olmaya çalıştıklarını söyledi. Göl, “Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Elite World ailesi, bizlerin yanında yer aldılar. Bundan anlıyoruz ki diğer bireylerimiz de engelli bireylere yönelik çok duyarlılar. Bu anlamda Van’ın bir adım önde olduğunu düşünüyor ve bundan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben böyle bir organizasyonu düzenleyen Elite World Van Hotel yetkili ve personeline, Van Özel Eğitim Meslek Lisesi idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’in eşi Meral Bilmez tarafından Otel Müdürü Oktay Aksoy’a plaket sunulmasının ardından program, engelli öğrenciler tarafından sunulan pandomim ve halk oyunları gösterimi ile devam etti. Arif Taşdemir ve orkestrasının müzik sunumu eşliğinde oynayan engelliler, gönüllerince eğlendiler.

VAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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