Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi

Vanlı 40 Kıbrıs Gazisi’ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (VANTSO) düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abidin Göksoy yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, konuşmasına Kıbrıs Barış Harekâtında ebediyete intikal eden şehitlerimize rahmet dileyerek başladı. Kıbrıs’ın Akdeniz’de önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Bugün, bu salonda beraber olduğumuz kıymetli Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerimize ve harekâttan bu güne hayatını kaybetmiş tüm gazilerimize minnettarlığımı sunuyorum. Akdeniz’de bulunduğu konum itibariyle bölgenin en kritik adası olan Kıbrıs’ta varlığımız 1571 yılına dayanmaktadır. O tarihten bu güne Kıbrıs milletimiz için her zaman büyük önem arz etmiştir. 19. Yüzyılın sonlarında kaybettiğimiz adadaki hâkimiyetimiz, şu an karşımda bu salonda bulunan Kahraman Gazilerimizin mensubu olduğu Şanlı Ordumuzun, 1974 yılında başarıyla neticelendirdiği Kıbrıs Barış Harekâtıyla birlikte tekrar sağlanmıştır. Adada kaybolan huzur ortamı Harekât ile birlikte tekrar oluşturulmuş, Ordumuz sadece Soydaşlarımıza değil aynı zamanda Rumlara da barış getirmiştir” dedi.

Harekâttan bu güne yavru vatan Kıbrıs’ın ülkemizin ayrılmaz bir parçası ve Akdeniz’deki nişanı olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, “Nitekim bugün ülkemizin geldiği noktada Kıbrıs Barış Harekâtının ne denli önemli bir hamle olduğu çok net şekilde görülmektedir. Bugün Doğu Akdeniz’deki yeraltı kaynaklarının paylaşıldığı bir dönemde, masada söz sahibi olup ülkemizin ve yavru vatan Kıbrıs’ın haklarını savunabiliyorsak, bunu siz değerli gazilerimiz ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Buradan özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Kıbrıs Zaferi, tarihi nice zaferlerle dolu kahraman ordumuzun ne ilk ne de son mücadelesi değildir. Emperyalist güçler geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında milletimizin kararlılığını sınayacaklardır. Bu bağlamda özellikle gençlerimiz; hayatlarını milli bir şuurla devam ettirmeli, Kıbrıs’ı, Çanakkale’yi, Zeve’yi ve nice zaferlerimizi unutmamalıdır” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve il protokolü gazilerimize madalyalarını taktim etti.

Toplu fotoğraf çekimiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Yardımcıları Faruk Bülent Baygüven, Ferhat Atar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdür Vekili Abidin Göksoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Uğur, gaziler ve yakınları katıldı.

VAN 05 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 05:34

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