Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi

İHA

Vanlı 40 Kıbrıs Gazisi'ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi

Vanlı 40 Kıbrıs Gazisi’ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Mücadele Madalyası Tevcih Töreni Vali Mehmet Emin Bilmez’in katılımıyla gerçekleştirildi.
Van Ticaret ve Sanayi Odası’nda (VANTSO) düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Abidin Göksoy yaptı. Daha sonra kürsüye çıkan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, konuşmasına Kıbrıs Barış Harekâtında ebediyete intikal eden şehitlerimize rahmet dileyerek başladı. Kıbrıs’ın Akdeniz’de önemli bir konumda olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, “Bugün, bu salonda beraber olduğumuz kıymetli Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerimize ve harekâttan bu güne hayatını kaybetmiş tüm gazilerimize minnettarlığımı sunuyorum. Akdeniz’de bulunduğu konum itibariyle bölgenin en kritik adası olan Kıbrıs’ta varlığımız 1571 yılına dayanmaktadır. O tarihten bu güne Kıbrıs milletimiz için her zaman büyük önem arz etmiştir. 19. Yüzyılın sonlarında kaybettiğimiz adadaki hâkimiyetimiz, şu an karşımda bu salonda bulunan Kahraman Gazilerimizin mensubu olduğu Şanlı Ordumuzun, 1974 yılında başarıyla neticelendirdiği Kıbrıs Barış Harekâtıyla birlikte tekrar sağlanmıştır. Adada kaybolan huzur ortamı Harekât ile birlikte tekrar oluşturulmuş, Ordumuz sadece Soydaşlarımıza değil aynı zamanda Rumlara da barış getirmiştir” dedi.
Harekâttan bu güne yavru vatan Kıbrıs’ın ülkemizin ayrılmaz bir parçası ve Akdeniz’deki nişanı olduğunu vurgulayan Vali Bilmez, “Nitekim bugün ülkemizin geldiği noktada Kıbrıs Barış Harekâtının ne denli önemli bir hamle olduğu çok net şekilde görülmektedir. Bugün Doğu Akdeniz’deki yeraltı kaynaklarının paylaşıldığı bir dönemde, masada söz sahibi olup ülkemizin ve yavru vatan Kıbrıs’ın haklarını savunabiliyorsak, bunu siz değerli gazilerimiz ve aziz şehitlerimize borçluyuz. Buradan özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum. Kıbrıs Zaferi, tarihi nice zaferlerle dolu kahraman ordumuzun ne ilk ne de son mücadelesi değildir. Emperyalist güçler geçmişte olduğu gibi bugünde, yarında milletimizin kararlılığını sınayacaklardır. Bu bağlamda özellikle gençlerimiz; hayatlarını milli bir şuurla devam ettirmeli, Kıbrıs’ı, Çanakkale’yi, Zeve’yi ve nice zaferlerimizi unutmamalıdır” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve il protokolü gazilerimize madalyalarını taktim etti.
Toplu fotoğraf çekimiyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Vali Yardımcıları Faruk Bülent Baygüven, Ferhat Atar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler il Müdür Vekili Abidin Göksoy, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Cafer Uğur, gaziler ve yakınları katıldı.

VAN

05 Aralık 2019 Perşembe

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 07:01
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:53
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Bilmez, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Bilmez, gençlerle buluştu
Başkan Ensari, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ensari, muhtarlarla bir araya geldi
Elite World engellileri unutmadı
YEREL HABERLER Elite World engellileri unutmadı
Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret
Van’da ulaşımı rahatlatacak adım
YEREL HABERLER Van’da ulaşımı rahatlatacak adım
Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı
YEREL HABERLER Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı
YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Başkan Sabırlı’den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...
‘Endülüs Okuma Projesi’ ile öğrenciler kitap okuyor
YEREL HABERLER ‘Endülüs Okuma Projesi’ ile öğrenciler kitap okuyor
İpekyolu’nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER İpekyolu’nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...
Van TSO öncülüğünde çocuklar sevindirildi
YEREL HABERLER Van TSO öncülüğünde çocuklar sevindirildi
Van'da ele geçirilen PKK patlayıcı ve mühimmatı imha edildi
YEREL HABERLER Van'da ele geçirilen PKK patlayıcı ve mühimmatı imha ...
Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti
YEREL HABERLER Katı Atık Entegre Tesisine altyapı hizmeti
Tuşba Belediyesinden hükümlülere mesleki eğitim
YEREL HABERLER Tuşba Belediyesinden hükümlülere mesleki eğitim
Van’da incir ağacı aralık ayında meyve verdi
YEREL HABERLER Van’da incir ağacı aralık ayında meyve verdi
Van'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Van'da 1 kişinin öldüğü kavga ile ilgili 5 kişi ...
Van’da patlayıcı, elektrikli fünyeler ve 632 mühimmat ele geçirildi
YEREL HABERLER Van’da patlayıcı, elektrikli fünyeler ve 632 mühimmat ...
AK Parti heyetinden engellilere ziyaret
YEREL HABERLER AK Parti heyetinden engellilere ziyaret
Vali Bilmez’in eşinden girişimcilere ziyaret
YEREL HABERLER Vali Bilmez’in eşinden girişimcilere ziyaret
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X