Başkan Say’dan kurumlara ziyaret

Van’ın Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Yoğun bir tempo içerisinde bir yandan belediye hizmetlerini yürüten, öte yandan ise projelerin hayata geçmesi için Ankara temaslarını sürdüren Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik ziyaretlerine de aralıksız devam ediyor. Beraberinde yardımcısı Ercan Karahan ile çeşitli ziyaretlerde bulunan Başkan Say, ilk olarak Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Edremit’te yapılması planlanan projeler hakkında bilgiler vererek, fikir alışverişinde bulunan Başkan Say, kurumlar arası diyalogun da önemine değindi. Tüm kurumlarla birlikte uyum içerisinde başarılı çalışmalara imza atma arzusu içerisinde olduklarını dile getiren Başkan Say, Edremit’in gelişimi noktasında da projelerini paylaştı.

Daha sonra PTT Van Baş Müdürü Hasan Sarı'ya da iadeyi ziyarette bulunarak, Edremit özelinde fikir alışverişinde bulunan Başkan Say’ın son durağı ise AK Parti Edremit İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık oldu. Burada da Başkan Kıylık ve partililer tarafından karşılanan Başkan Say, ortak payda olan Edremit için değerlendirmelerde bulundu. Sohbet havasında geçen ziyarette birçok önemli konu masaya yatırılırken, Edremit’in daha iyi yerlere taşınması için önemli mesajlar verildi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, PTT Baş Müdürü Hasan Sarı ve AK Parti İlçe Başkanı Savaş Nurullah Kıylık ise, Başkan Say’a teşekkür ederek, başarı dileklerinde bulundular.

Ziyaret, Başkan Say’ın Edremit’in simgesi olan Zerrin Kadeh Çiçeği’nin bulunduğu tabloları hediye etmesi ile sona erdi.

