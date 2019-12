Van, Travel Turkey Fuarında

Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İzmir’de bu sene 13’üncüsü düzenlenen ‘Travel Turkey İzmir Fuarı’nda yerini aldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde İZFAŞ ve TÜRSAB ortaklığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen fuara 43 ülkeden bin 300 katılımcı yer aldı. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların akınına uğrayan fuarda yer alan Van Valiliği Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Van’ı yerli ve yabancı katılımcılara tanıtmak üzere fuar alanında yerini aldı. Dört gün boyunca Van’ın tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin tanıtılacağı fuara; Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Tuşba Belediyesi, Edremit Belediyesi, Van TSO, Van Ticaret Borsası, TÜRSAB ve turizm sektörleri katkı sağladı. Van Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü öncülüğünde, TÜRSAB Van Şubesi, Van Otelciler Birliği ve turizm sektörünün aynı stantta tanıtım çalışması yaptığı fuarda, Van kedisi de görücüye çıkacak.

Fuarla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, “Van yaklaşık 7 bin yıllık kesintisiz bir tarihe sahip olup; Urartu, Pers, Bizans ve Osmanlı gibi büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerden izleri bağrında saklamış bir kent. Bu medeniyetlerin izlerini yemeklerimizde, halaylarımızda, türkülerimizde, kalelerimizde görmekteyiz. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle turizmin merkezi olabilecek bir kent. Doğa turizminden inanç turizmine, sağlık turizmden kültür turizmine her türlü turizm çeşidinin olabileceği bir yer. Bize düşen bu güzellikleri öne çıkarmak ve onları her platformda tanıtmaktır” dedi.

Van’ın turizmde hak ettiği değeri almaya başladığını dile getiren Aktuğ, “Yaptığımız tanıtım çalışmalarının meyvelerini almaya başladık, ancak çok daha fazla çalışıp turizm pastasındaki payımızı daha da artırmak istiyoruz. Bu nedenle gerek ulusal gerek uluslararası bütün fuarlara katılıp ilimizi temsil ediyor ve onu en iyi şekilde tanıtmaya çalışıyoruz. Van’ın turizm dinamiklerini bu stantta birleştirmeye çalıştık. Hep beraber Van’ı marka şehir yapmak, Van’ı turizm kenti yapmak için çalışıyoruz. Ayrıca dört gün sürecek olan fuarda ziyaretçilere UNESCO yolunda olan Van kahvaltımızı da ikram edeceğiz. Ben bu anlamda bizi yalnız bırakmayan ve her zaman desteklerini sunan başta Valimiz Mehmet Emin Bilmez’e ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

VAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.