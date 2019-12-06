Meteorolojiden yağış uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, “Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van, Hakkari ve Bitlis’te 7, Muş’ta ise 5 derece olması beklenmektedir” denildi.

Van'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çaldıran’da 3, Muradiye ilçesinde ise 1 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:02

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AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

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