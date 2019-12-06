Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına giriyor Van’da obeziteyle mücadele için düğmeye basıldı SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik: “Obezite dünyada bir salgın gibi yayılmaktadır” “Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına giriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına giriyor Van’da obeziteyle mücadele için düğmeye basıldı SBÜ ...

İHA

Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına giriyor Van’da obeziteyle mücadele için düğmeye basıldı SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik: “Obezite dünyada bir salgın gibi yayılmaktadır” “Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına giriyor”

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, ömrü kısaltan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen obeziteyle mücadele için düğmeye basıldı.
İkinci sağlık hizmetleri bölgesinde yer alan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, çevre illerle birlikte yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet veriyor. Sağlık Bakanlığının sağlık kuruluşlarında merkez açma önerisiyle harekete geçen hastane, geçtiğimiz günlerde 'Obezite Merkezi'ni hizmete açmıştı. Hastane bünyesinde açılan merkez, günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer alan obeziteyle etkin mücadele için çalışmalara başladı.
Hastane bazlı yapılan çalışma sonucunda bölgede kilo almanın sağlık belirtisi olarak algılandığı belirtildi. Bu yanlış algının önüne geçmek için öncelikle obezite konusunda bilgilendirmelerde bulunan hastane, aşırı karbonhidrat ve kalori içerikli besinlerin azaltılması konusunda bilinçlendirme kampanyası başlattı.

“Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına giriyor”
İHA muhabirine açıklamalarda bulunan SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre; obeziteden ölen insan sayısının açlıktan ölen insan sayısını geçtiğine dikkat çekti. Türkiye nüfusunun yüzde 30’nun obez sınıfına girdiğini dile getiren Başhekim Çelik, vücutta aşırı yağ birikmesinin obezite olarak tanımlandığını söyledi. Çelik, “Bir kişinin vücut kitle endeksinin 40’ın üzerinde olmasıyla kişi hasta kabul edilir. Obezite dünyada bir salgın gibi yayılmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün son yıllarda çok çarpıtıcı tespitleri vardır. Bu tespitlerden bir tanesi ise dünyada açlıktan ölen insan sayısı, fazla beslenmekten ölen insan sayısından daha azdır. Obeziteden ölen insanların sayısı, açlıktan ölen insan sayısını geçti. Son yıllarda bilincin artmasıyla obeziteyle mücadele artış gösterdi. Ülkemizde de nüfusun yüzde 30’u obez sınıfına girmektedir. Obeziteyle mücadele konusunda Sağlık Bakanlığımızın belli bir programı var. Bu çerçevede obezite merkezlerinin açılması öngörülüyor” dedi.

“Van Gölü Havzasında obezite, sorun haline geldi”
Bölgede kilolu olmayla ilgili yanlış bir algı olduğunun altını çizen Çelik, “Bölgede kilo almak sağlık belirtisi olarak algılanıyor. Ancak görüyoruz ki ortalama yaşam ömrü ve yaşam kalitesi bu bölgede daha düşüktür. Bu da obezitenin yaygın olduğunu, ancak toplumun bunu hastalık olarak algılamadığı izleniminden kaynaklanmaktadır. Aşırı karbonhidrat ve kalori içerikli beslenmenin fazla olduğunu düşünmekteyiz. Bundan dolayı da Van Gölü Havzasında obezitenin bir sorun olduğunu, ancak toplumun algısında halen oluşmadığını düşünüyoruz. Obeziteyle mücadele konusunda bir algı oluşturmakla başlayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.

“Modern obezite merkezi oluşturduk”
Bölgede obeziteyle mücadele konusunda harekete geçtiklerine dikkat çeken Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Van Gölü Havzasının özellikle kırsal kesimlerinde çok fazla karbonhidrat (ekmek) ile beslenilmesinden dolayı karın çevresinde yağlanma fazladır. Bu da bir metabolik hastalıktır. Dolayısıyla bununla mücadele etmek gerekiyor. Bizler de bu kapsamda 23 hafta önce Van Valiliğimiz ile İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle çok modern bir obezite merkezi oluşturduk. Bu merkezimizde hastalarımıza multidisipliner yaklaşıyoruz. Obezite merkezimize gelen vatandaşlara; psikolog, diyetisyen, fizyoterapist desteği sağlıyoruz. Ayrıca uygun hastalara bariatrik cerrahi tedavisi de yapıyoruz.”

VAN

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:52
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meteorolojiden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağış uyarısı
Van, Travel Turkey Fuarında
YEREL HABERLER Van, Travel Turkey Fuarında
Başkan Say’dan kurumlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Say’dan kurumlara ziyaret
112 Acil Servis ekipleri zorlu kış görevine hazır
YEREL HABERLER 112 Acil Servis ekipleri zorlu kış görevine hazır
Van'da HDP'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da HDP'li 3 belediyenin başkanları gözaltına ...
Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye ...
Van'ın HDP'li Başkale, Özalp ve Muradiye belediye başkanları terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Van'ın HDP'li Başkale, Özalp ve Muradiye belediye ...
Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi
Vali Bilmez, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Bilmez, gençlerle buluştu
Başkan Ensari, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ensari, muhtarlarla bir araya geldi
Elite World engellileri unutmadı
YEREL HABERLER Elite World engellileri unutmadı
Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret
Van’da ulaşımı rahatlatacak adım
YEREL HABERLER Van’da ulaşımı rahatlatacak adım
Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı
YEREL HABERLER Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı
YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Başkan Sabırlı’den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...
‘Endülüs Okuma Projesi’ ile öğrenciler kitap okuyor
YEREL HABERLER ‘Endülüs Okuma Projesi’ ile öğrenciler kitap okuyor
İpekyolu’nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü etkinliği
YEREL HABERLER İpekyolu’nda 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...
Van TSO öncülüğünde çocuklar sevindirildi
YEREL HABERLER Van TSO öncülüğünde çocuklar sevindirildi
Van'da ele geçirilen PKK patlayıcı ve mühimmatı imha edildi
YEREL HABERLER Van'da ele geçirilen PKK patlayıcı ve mühimmatı imha ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X