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Van’da şiir ve müzik dinletisi

İHA

Van’da şiir ve müzik dinletisi

Van'ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde şiir ve müzik dinletisi düzenlendi.
Van Sanat ve Edebiyat Topluluğunun işbirliği ile yapılan şiir ve müzik dinletisine Milli Eğitim Şube Müdürü Osman Ayşin'in yanı sıra MemurSen Van İl Başkanı M. Ali Uca, TÜGVA Van İl Başkanı Tamer Özsoy ve çok sayıda davetli katıldı. Özellikle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin büyük bir ilgi gösterdiği dinletide okunan şiirler ile duygulanan dinleyiciler, ozan Hüsamettin Ergül'ün okuduğu türkülerle coştu.
Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu (VANSET) üyelerini temsilen şairler Müştehir Karakaya, Orhan Demirtaş, Ercan Ulutaş, Ercan Türker, Hicran Memiş, Neyzen Aziz Saydut ve Kemanist Ercan Özdinç dinleti programını icra ettiler. Şiir dinletisi etkinliği ile ilgili açıklama yapan Mehmet Erdemoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Aydın, "Bugün okulumuz için özel ve güzel bir gün oldu. Değerli sanatçılarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim. Gerek okunan şiirler olsun, gerek söylenen türküler olsun bizi ziyadesiyle duygulandırdı. Emeği geçen ve katılan herkese teşekkür ederim” dedi.
Van Sanat ve Edebiyat Topluluğu Başkanı Orhan Demirtaş ise, "Bizim için kültür ve sanat adına rutine gelen programlarımızdan birindeyiz. Ancak biliyoruz ki her etkinlik, her dinleti ayrı bir öneme sahiptir. Bu vesile ile güzel bir program olmasını temenni ederim " diye konuştu.
Program, katılımcılara verilen plaketler ve çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

VAN

06 Aralık 2019 Cuma

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