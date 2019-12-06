Başkan Takva: “Bu işi çözün”

Edremit Oto Galericiler Sitesi Başkanı Emre Erkan ve Tuşba Oto Galericiler Sitesi Başkanı Mehmet Öndül, site yöneticileriyle Van Ticaret ve Sanayi Odasını (TSO) ziyaret etti.

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Başkan Yardımcısı Şefik Eren ile bir araya gelen galericiler sitesi yöneticileri, sektörün yaşadığı sıkıntıları aktardı. Ziyarette konuşan ve yaşadıkları sorunları anlatan Edremit Oto Galericiler Sitesi Başkanı Emre Erkan ise, en büyük sorunlarının kent merkezinde ruhsatsız bir şekilde galericilik yapanlar olduğunu söyledi. Erkan, “Bizler galericiler sitelerinde esnaflık yapıyoruz. Yıllar önce şehir içindeki faaliyetlerimizi sonlandırdık. Ekonomik olarak yüksek bedeller ödeyerek kümelenmiş alanlara taşındık. Uzun yıllardır bu sitelerde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Buradan ekmeğimizi kazanıyoruz. Bu konuda mevzuat olması ve iştigal konumundaki firmaların bu sitelerde faaliyet göstermeleri ön görülmesine rağmen son bir kaç yıl içerisinde birçok galerici tekrar şehir içerisinde işletmeler açarak sektörün rekabet gücünü haksız bir mecraya taşımış durumdalar. Bizim dışımızda kent merkezinde ruhsatsız bir şekilde galericilik yapanlar var. Galericiler sitesi esnafı olarak bu durumdan dolayı mağdur oluyoruz. Bizler Edremit ve Tuşba galericiler sitelerinde ekmeğimizi kazanmaya çalışırken, kent merkezinde ruhsatsız bir şekilde galericilik yapılması işlerimizin düşmesine neden oluyor. Daha önce bu işi yapanları galericiler sitelerine davet ettik, ancak gelmediler. Kentte kümelenmiş galericiler varken ve bu sitelerde birçok boş yer olmasına rağmen, dışarıda galericilik yapılmasın dedik. Bu konuda çok sayıda girişimde bulunduk. Ne yazık ki girişimlerden bir sonuç alamadık. Kentimizin önemli kurumlarından bir tanesi olan Van Ticaret ve Sanayi Odamızdan bu konuda destek istiyoruz” dedi.

Yapılan ziyaretten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Necdet Takva, “Ziyaretinizden dolayı büyük memnuniyet duyduk. Bahsetmiş olduğunuz konuyla ilgili oda olarak bugüne kadar boş durmadık. Bu anlamda yapmış olduğumuz yazışmalar da var. Bundan sonra da üzerimize ne düşüyorsa, sizin yanınızdayız. Bizler yerel kalkınmanın en önemli ayaklarından birinin kümelenme olduğuna inanıyoruz ve şehrimizde ilk kümelenen sektöründe galericiler olduğunu biliyoruz. Bu kümelenme bir yandan kent trafiğini rahatlatmış diğer yandan sektörün daha kurumsal ekonomik faaliyette bulunmasına katkı sağlamıştır. Dolayısıyla bu saatten sonra bu uygulamadan geri dönüş olmamalı. İlgili tüm kurumları göreve davet edeceğiz. Şehir içinde faaliyete başlayan galericilerin bir an önce hali hazırda mevcut olan 2 sitede faaliyette bulunmalarını teminen gerekli girişimlerde bulunacağız ve bu haksız rekabetin önüne geçmeye çalışacağız” diye konuştu.



“Kurumları göreve çağırıyoruz”

Sorunun çözümü adına yerel yönetimlere çağrıda bulunan Oda Başkanı Necdet Takva, “Bir şehrin kalkınabilmesi için kümelenmiş iş alanlarının çoğalması gerekiyor. Herkesin kendi sektöründe bir yerde olması lazım. Dağınık şehir bunu kaldırmaz. Dünyanın her yerinde de kümelenme modeli vardır. Galericilerde Van’da bunu ilk başaran sektördür ve bu anlamda örnektir. Buna kesinlikle ihtiyaç var. İlke olarak bizde olaya böyle bakıyoruz. Biz sizi destekliyoruz. Dışarıda bulunan galericilerin var olan kümelenmiş galerilerin içinde yer alması gerekiyor. Bu anlamda başta yerel yönetimler olmak üzere herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Buradan da şu çağrıyı yapıyoruz, bu işi çözün” ifadelerini kullandı.

VAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.