112'ye, 'Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?' telefonu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

112'ye, 'Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?' telefonu

DHA

VAN'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yolları kardan kapanan hastalara ulaşmak için Van 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin yıllık ortalama 850 bin çağrı alırken, bunlardan yalnızca 80 binini gerçek çağrılar oluşturuyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin "Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?", "Tavuğum hasta ambulans gönderebilir misiniz" gibi sorularla gereksiz yere meşgul edildiği belirtilerek, bunun gerçek hastalara ulaşmayı geciktirdiği belirtildi. Gereksiz yere 112'yi arayanlar için para cezası uygulanıyor.

VAN'da kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yolları kardan kapanan hastalara ulaşmak için Van 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'nin yıllık ortalama 850 bin çağrı alırken, bunlardan yalnızca 80 binini gerçek çağrılar oluşturuyor. 112 Acil Çağrı Merkezi'nin "Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?", "Tavuğum hasta ambulans gönderebilir misiniz" gibi sorularla gereksiz yere meşgul edildiği belirtilerek, bunun gerçek hastalara ulaşmayı geciktirdiği belirtildi. Gereksiz yere 112'yi arayanlar için para cezası uygulanıyor.
Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, kış hazırlıklarını tamamladı. Yoğun kar yağışının olduğu iller arasında olan Van´da,  İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan 112 Acil Sağlık ekipleri, paletili araçlarını bakımını yaptırarak, kış şartlarına karşı hazırlıklarını tamamladı. Toplamda hava ambulansı da dahil olmak üzere 84 araçla kış mevsimine hazır olan ekipler, acil vakalara daha hızlı müdahale edebilmek için büyük çaba sarf ediyor. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Onur Mahmutoğlu, "Kışa hazırlık programımız dahilinde araçlarımızın tümünün bakımlarını yaptık. Zaman zaman kırsaldaki vakalara ulaşmakta çok zorluk çekiyoruz. Özellikle hava şartları ve coğrafyanın büyük olması, zaman kaybına neden oluyor. Biz de bundan dolayı tüm hazırlıklarımızı ve bakımlarımızı yaptık" diye konuştu.
'TAVUĞUM HASTA AMBULANS GÖNDEREBİLİR MİSİNİZ?'
Acil çağrıların geldiği ve hayati öneme sahip olan Van 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi'ni en çok da asılsız ve gereksiz ihbarlar meşgul ediyor. Gereksiz ve asılsız çağrılar, gerçek vakalara ulaşmayı geciktiriyorlar. Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mecnur Böyük, yıl içinde 850 bin çağrı düştüğünü ve bu çağrıların yüzde 90'nının gereksiz ve asılsız ihbarların oluşturduğunu söyledi. Dr. Böyük, "Bize bir yıl boyunca 850 bin çağrı düşüyor. Bu çağrıların yüzde 90'ı gereksiz çağrılar oluşturuyor. Yani 80 bini gerçek vaka oluşturmakta. Bunun dışındaki çağrılar tamamen 112'yi gereksiz yere arayanlar oluşturuyor. Genelde telefon tamircileri telefonlarını tamir ettikten sonra telefonu kontrol etmek, pin, puk kodu sormak için arıyorlar. 'Tavuğum hasta ambulans gönderir misiniz? Sevgilimden ayrıldım barıştırabilir misiniz?' diye soranlar oluyor. Bazen de arayıp "Burada bir sürü ölü var" diyorlar biz adres sorduğumuzda "mezarlıktayız" diyerek kahkaha atıyorlar" diye konuştu.
YAPANLARA PARA CEZASI
Gereksiz yere 112 Acil Servisi'ni arayıp meşgul edenler için de ceza uygulanıyor.  Arayan kişilerin imei numarası veya telefon numaraları kayıt altına alınıp valiliğe bildiriliyor. Bunları yapanlar hakkında para cezası uygulandığını anlatan Dr. Böyük, "Bununla ilgili 250 lira tutarında idari para cezası uygulanıyor. Bir sonraki aşamada bu iki katına çıkartılıyor. Gerekli yasal işlemler bu şekilde yapılıyor. Para cezası alanlar genelde arayıp, özür dileyerek cezalarının iptal edilmesini istiyorlar. Fakat gereken tüm işlemler yapılıyor ve idari para cezası uygulanıyor" dedi.
HAYATA YOL VERİN
Ambulansların geçişi konusunda da herkesten duyarlılık beklediklerini de anlatan Dr. Böyük, "Lütfen bu tür konular veya asılsız ihbarlarla hasta hayatını riske atmasınlar. Hayati önem taşıyan durumlarda ambulanslarımızı zamanında ve en kısa sürede yönlendirebilelim ve trafikte yaşama yol verelim. Eğer ambulansın tepe lambaları yanıyor ve hasta taşıyıp siren çalıyorsa muhakkak ambulansa yol vermeye çalışsınlar. Çünkü saniyelerle kurtarabileceğimiz o hayatları taşıyor ambulanslar" diye konuştu.

VAN

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 05:34
  • GÜNEŞ 07:02
  • ÖĞLE 12:02
  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:52
  • YATSI 18:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Van’da karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Van’da karla mücadele çalışması
Başkan Takva: “Bu işi çözün”
YEREL HABERLER Başkan Takva: “Bu işi çözün”
Van’da şiir ve müzik dinletisi
YEREL HABERLER Van’da şiir ve müzik dinletisi
Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına giriyor Van’da obeziteyle mücadele için düğmeye basıldı SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik: “Obezite dünyada bir salgın gibi yayılmaktadır” “Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına giriyor”
YEREL HABERLER Ülke nüfusunun yüzde 30’u obez sınıfına ...
Meteorolojiden yağış uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden yağış uyarısı
Van, Travel Turkey Fuarında
YEREL HABERLER Van, Travel Turkey Fuarında
Başkan Say’dan kurumlara ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Say’dan kurumlara ziyaret
112 Acil Servis ekipleri zorlu kış görevine hazır
YEREL HABERLER 112 Acil Servis ekipleri zorlu kış görevine hazır
Van'da HDP'li 3 belediyenin başkanları gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'da HDP'li 3 belediyenin başkanları gözaltına ...
Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye başkanları gözaltına alındı
YEREL HABERLER Van'ın HDP'li Özalp, Başkale ve Muradiye belediye ...
Van'ın HDP'li Başkale, Özalp ve Muradiye belediye başkanları terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Van'ın HDP'li Başkale, Özalp ve Muradiye belediye ...
Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Kıbrıs gazilerine madalya tevcih töreni düzenlendi
Vali Bilmez, gençlerle buluştu
YEREL HABERLER Vali Bilmez, gençlerle buluştu
Başkan Ensari, muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Ensari, muhtarlarla bir araya geldi
Elite World engellileri unutmadı
YEREL HABERLER Elite World engellileri unutmadı
Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Başkale'de 39 düzensiz göçmen yakalandı
Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Aslan muhtarlarla bir araya geldi
Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
YEREL HABERLER Vali Bilmez’den esnaf ziyareti
Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret
YEREL HABERLER Müdür Göksoy’dan Van TSO’ya ziyaret
Van’da ulaşımı rahatlatacak adım
YEREL HABERLER Van’da ulaşımı rahatlatacak adım
Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı
YEREL HABERLER Osmanlı Seferberlik Halk Harekatı, Van'da büro açtı
YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER YYÜ Rektörü Şevli, Erciş'te öğrencilerle buluştu
Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
YEREL HABERLER Meteorolojiden buzlanma ve don uyarısı
Başkan Sabırlı’den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sabırlı’den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X