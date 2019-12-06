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Erciş Sağlıklı Hayat Merkezi törenle hizmete açıldı

İHA

Van'ın Erciş ilçesinde kurulan 'Sağlıklı Hayat Merkezi' törenle hizmete açıldı.

Erciş Sağlıklı Hayat Merkezi törenle hizmete açıldı

Van’ın Erciş ilçesinde kurulan ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ törenle hizmete açıldı.
Törende açılış konuşmasını yapan Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu Erciş’in her geçen gün büyüyüp geliştiğine dikkat çekerek, ‘Böylesine modern bir konsepte, modern bir binada bulunmak Erciş'e devletimizin, Cumhurbaşkanımızın, hükumetimizin verdiği en büyük desteğin göstergelerinden biridir. Şehrimizin büyüyüp geliştiğinin görmek bizleri mutlu ediyor. Bu anlamda Sağlıklı Hayat Merkezi, Çelebibağı bölgesindeki çok kıymetli bir yatırım. Erciş sıradan bir yer değil ve Ercişlilerin de il olma rüyası vardır. Bu eser de inşallah Erciş'in il olacağının en büyük göstergesidir’’ dedi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde AK Parti hükumetleri olarak diğer alanlarda olduğu gibi sağlık alanında da vatandaşa büyük hizmetler verdiklerini anımsattı. İnsanlar doğumdan ölüme kadar sağlığa muhtaç olduğunu dile getiren Arvas, “Hastalıkların merkezi midedir. Eğer biz midemize sahip çıkarsak bu bizim bedenimizin de sağlığı anlamına gelir. Ancak bizlerin ruhen de hastalıkları mevcut. Bunlardan bazıları, kin, nefret, hasetlik ve buna benzer kötü alışkanlıklar. Biz bedenimizi iyileştirirken, ona doğru gıdayı vermemiz lazım. Bizim maneviyatımız, inancımız bunu gerektiriyor. İslam’ın ilkelerinde temizlik birinci sıradadır. Sağlık da bugün temizliğe çok önem vermektedir. Bu nedenle merkezimizin Erciş'e, Çelebibağı Mahallemize hayırlara vesile olmasının diliyorum” ifadelerini kullandı.
Van İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu da Sağlıklı Hayat Merkezi ile sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak, sağlıklı hayat tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmayı hedeflediklerini ifade etti. Amaçlarının 7’den 77’ye herkese sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak olduğunu dile getiren Sünnetçioğlu, “Amacımız fiziksel aktiviteyi teşvik etmek, bedenen ve ruhen sağlıklı nesilleri yetişmek, sağlıklı hayatı teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini bilinçlendirmenin yanında kanserde erken tanı ve teşhisi sağlamak, alkoltütünmadde bağımlılığıyla etkili mücadele etmektir. Gerek ilimiz Van'a, gerekse ilçelerimize sunulan katkılardan ötürü Sağlık Bakanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyor, merkezimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.
Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından program, merkezin gezilmesi ile son buldu.
Törene, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Adem Ergioğuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Şebnem Kartal, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Nedim Sağlam, MHP Erciş İlçe Başkanı Fatih Köroğlu, kurum amirleri, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.

VAN

06 Aralık 2019 Cuma

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