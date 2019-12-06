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İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi tamamlandı

İHA

Van'ın Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi tamamlandı.

İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi tamamlandı

Van’ın Tuşba Belediyesi tarafından hayata geçirilen İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi tamamlandı.
Tuşba Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bataklık ve çöplük alanları projelendirerek hayata geçirdiği modern tesisleri Van halkının hizmetine sunmaya devam ediyor. Sosyal ve kültürel tesislerin yanı sıra mesire alanları, halk plajı, spor tesisleri, tarımsal projeler, parklar ve yeni modern yaşam alanları oluşturan Tuşba Belediyesi; 15 Temmuz Şehitler Parkı, İskele Sahil Rekreasyon 2.Etap Projesi, Van Evleri ve Mollakasım Mavi Bayraklı Halk Plajı ile turizm açısından yeni çekim ve cazibe merkezleri oluşturmayı sürdürüyor. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve bölgenin kalkınmasına çok önemli bir katkı sağlayacak olan İskele Sahil Rekreasyon 2. Etap Projesi tamamlandı.
Alanda DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile birlikte incelemelerde bulunan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ilkbahar ile birlikte resmi açılışı gerçekleştirilmesi planlanan projenin, yerel yatırımcıların hedeflediği ekonomik kalkınmaya da katkı sağlayacağını söyledi. Sahil hattında yapılan oyun parkları, spor sahaları, dinlenme alanları, mesire yerleri, kafeterya ve çay bahçeleri ile yürüyüş ve bisiklet parkurları bölge ekonomisine bir katma değer oluşturacağını vurgulayan Başkan Akman, “Bu katma değerle ortaya çıkacak olan iş gücü ihtiyacı, yerelden sağlanarak istihdam sorununun çözümüne bölgesel düzeyde katkı sağlayacak” dedi.
Daha önceleri sahipsizlikten şehrin tamamen hafriyat döküm alanı şeklinde bilinçsizce kullanılan kıyı şeridinin dinlenme, eğitim, eğlence ve piknik alanı olarak halkın hizmetine sunulduğunu vurgulayan Akman, binlerce insanın aynı anda farklı etkinlikler yapabildiğini anlattı. Başkan Akman, “Sahil bandının tamamında; yürüme yolları, bisiklet yolları, spor alanları, yeşil alanlar, dinlenme alanları yer almaktadır. Sahil şeridi, bakımsız ve kaderine terk edilmiş durumundan modern sahil konumuna getirildi” ifadelerini kullandı.
İskele Sahil Rekreasyon 2. Etabının toplam 84 bin metrekare yeşil alana sahip olduğunu dile getiren Akman, “Bin 350 metre kıyı şeridinde; 7 metre genişliğinde taş tahkimat, kıyı şeridi boyunca renkli yürüme bandı, 2.5 metre genişliğinde renkli beton bisiklet yolu, bir adet plaj futbolu sahası, bir adet plaj voleybolu sahası, değişik tasarımlı kent mobilyaları, Van’ın simgesi olan Van Kedisi ile İnci Kefali (Van Balığı) figürlerinin bulunduğu meydanlar, çocuk eğlenme alanları, macera parkurları, bitkisel doku ürünleri, otomatik sulama sistemleri, dinlenme, eğlence ve piknik alanları yer alıyor” diye konuştu.
DAKA Genel Sekreteri İbrahim Güray ise İskele Sahil Bandı Projesi’nin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında desteklediği bir proje olduğunu söyledi. Kendilerinin de çok önem verdikleri projenin, Tuşba Belediyesi tarafından eksiksiz bir şekilde tamamlandığını kaydeden Güray, “Dev eseri sorunsuz bir şekilde en ince ayrıntısına kadar planlayarak hayata geçiren Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman ve ekibine teşekkür ederim” dedi.

VAN

06 Aralık 2019 Cuma

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  • GÜNEŞ 07:02
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  • İKİNDİ 14:31
  • AKŞAM 16:52
  • YATSI 18:15
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