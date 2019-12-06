VASKİ eğitimlerine yoğun ilgi

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca düzenlenen eğitim seminerleri büyük ilgi görüyor.

Büyükşehir Kadın Yaşam Merkezi toplantı salonunda düzenlenen ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulmenaf Turan, Öğretim Görevlisi Ulaş Koray Milanoğlu, Avukat Seyyal Yıldırımvuran’ın konuşmacı olarak katıldığı eğitim seminerlerinde ‘Yerel Yönetimler, Kamu Kurumlarında Hiyerarşi, Performans ve Verimlilik Artırma ile Etik’ başlıkları altında detaylı bilgi sunuldu. İnteraktif devam eden bölümlerde merak edilen konular soru cevap kısmında detaylı olarak anlatıldı. İki gün boyunca devam eden seminerlerin ardından konuşan VASKİ Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan, “İnsanın kendisini sürekli yenilemesi, yeni fikirler edinmesi gerektiği gerçeğinden hareketle böyle bir çalışmaya karar verdik. Bundan sonra da farklı konularda eğitimlerimizi sürdüreceğiz. Hizmet odaklı bir kurum olarak bu eğitimlerin büyük ehemmiyet arz ettiğine inanıyorum” dedi.

Seminere VASKİ Genel Müdür Yardımcıları A.Vahap Gezgen ile Emre Eşme, daire başkanları, şube müdürleri ve personeller katıldı.

VAN 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 05:34

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:02

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.