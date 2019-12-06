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Gevaş'ta 300 kişinin istihdam edildiği fabrika törenle açıldı

İHA

Van'ın Gevaş ilçesinde, 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikası, törenle hizmete girdi.

Gevaş'ta 300 kişinin istihdam edildiği fabrika törenle açıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde, 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikası, törenle hizmete girdi.
Van'ın Gevaş ilçesinde, merkezi İstanbul’da bulunan 'Çiftçiler Ayakkabı' firması tarafından ayakkabı fabrikası kuruldu. 300 kişinin istihdam edildiği ayakkabı fabrikasının açılış töreninde konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yeni açılan tesislerin sosyal boyutunun kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, bu tesislerin insanların kaynaşmasına da neden olduğunu söyledi. Fabrikanın yaklaşık 5 ay önce açıldığını dile getiren Bilmez, "Burada yeni işe başlamış gençlerimizin, kızlarımızın heyecanına ortak oluyoruz. Herkes çok mutlu. Bunun ekonomik tarafı ayrı bir tarafa, sosyal boyutu bile bizim için çok önemlidir. İnsanların kaynaşmasına, evden çıkmasına vesile oluyor ve kendi özgüvenleri oluşuyor. Dolayısıyla böyle tesisler bizim barışımıza da ciddi anlamda katkı sunuyor. Bu tesisin ilçemize kazandıranlara çok teşekkür ediyorum" dedi.
AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, deprem sonrası kenti terk eden tüccar ve işadamlarının tekrar Van’a yatırımlarla dönüş yapmalarının önemli olduğunu dile getirerek, “İlimizde devletimize ait fabrikalarımız vardı. Hayvancılık ön planda idi. Ancak terör belası yüzünden bu fabrikalar kapandı. Çok şükür Van, tekrar ayağa kalkan bir oldu. Yatırımcılar yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya geliyorlar. Haraç veren esnaftan yatırım yapan esnafa döndük. Hamdolsun huzurlu bir ortam oluşmaya başladı. Bu huzurlu ortam sayesinde süratle gelişen bir Van var karşımızda. Bizde memleket sevdalısı işadamlarımızı Van’a davet ediyoruz. Bunun içinde elimizden geleni yapacağımızdan şüpheleri olmasın” ifadelerini kullandı.
AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu da AK belediyeciliğin Gevaş’ta olduğu gibi tüm ilçelerde de hizmetlerinin devam ettiğini belirterek, “Gevaş Belediye Başkanımızın çabası ve uğraşı, bu tesisi buraya getirtmiştir. AK Belediyeciliğin hizmetleri devam ediyor. Yakında zamanda Çatak ilçemizde hidroelektrik santrali açacak bir yatırımcı var. Tüm ilçelerimizde hizmetleri devam edecek ve yatırımcıların gelmesi için uğraşlar verilecektir. AK Parti olarak yatırımcılarımızı ilimize getirmek için büyük uğraşlar vermekteyiz. Bunun birçok örnekleri vardır. Sizin huzurunuzda bu yatırımcılarımızı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.
Gevaş İlçe Kaymakamı Hamit Genç’in kısa teşekkür konuşmasının ardından konuşan Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, yaklaşık 300 kişinin fabrikada istihdam edilmesinin onurunu yaşadıklarını vurgulayarak, “Belediye çalışanlarının ücretlerini ödemekte zorlanan bir belediye olarak tüm sıkıntılara rağmen ilçemize bu fabrikayı kazandırmış bulunmaktayız. Umut ediyoruz ki hedeflediğimiz sayıya ulaşacağız. Yakın zamanda 300 kişinin daha istihdam edileceği bir fabrikanın da temelini attık. İnşallah yakın tarihte bunu da hayata geçireceğiz. Bu mutluluğu bize yaşattıkları için öncelikle Valimize, bu fabrikanın ortakları olan Murat Çiftçiler ve Zeynel Çalı’ya, katkıda bulunan herkese tüm Gevaşlı Hemşerilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.
Çiftçiler Kundura Fabrikası ortaklarından Zeynel Çalı da, kurulan fabrikanın gerek Van’ın gerekse Gevaş’ın istihdam sorununa azda olsa katkıda bulunacağını ifade ederek, “Şuan 300 kişiyi istihdam ettiğimiz bu fabrikamızda ileriki süreçte bu sayıyı daha da artırarak devamlılığını sürdüreceğiz. Biz Çiftçiler Ayakkabı firması olarak elimizi, bedenimizi taşın altına koyduk. Ülkemizin ekonomik anlamda gelişimi için herkesin elinden geleni yapması gerekir. Bizde üstümüze düşeni yaptık. Gevaş Belediye Başkanımızın desteği ile kurduğumuz bu fabrikanın ilimize, ilçemize hayırlar getirmesini dilerim” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden program, fabrikanın gezilmesi ile sona erdi.
Açılış törenine YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

VAN

06 Aralık 2019 Cuma

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