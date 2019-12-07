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Van TSO aylık olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi

İHA

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO), aylık olağan meclis toplantısı yapıldı.

Van TSO aylık olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi

Van Ticaret ve Sanayi Odasının (Van TSO), aylık olağan meclis toplantısı yapıldı.
Odada gerçekleşen toplantıya Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de yer aldı. Toplantıda bir konuşma yapan Şevli, bir şehir için en önemli unsurlardan birinin iş dünyası ile üniversite işbirliği olduğunu ifade ederek, “Birçok üniversitede, iş dünyası ile işbirliği merkezleri bulunmaktadır. Bizde üniversitemizde sizlerle güçlü bir işbirliği kurarak diğer şehirlerde uygulanan meclis toplantılarına birer akademik danışman görevlendirmek istiyoruz. Bu önemli bir fırsattır. Bizde bu fırsatı şehrimize, iş dünyamıza, üniversitemize katkı sağlamak amacıyla meclisiniz uygun görmesi takdirde bir protokol çerçevesinde hayata geçirmek isteriz. Bu kapsamda her komitenize 1 ya da 2 akademik danışman görevlendirmek istiyoruz. Bu şekilde çok daha iyi işbirlikleri için zemin hazırlayabiliriz” dedi.
Toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise sürekli eğitim merkezi ve teknokentin oda ile işbirliği konusundaki mekânsal ortaklığı destekleyeceklerini dile getirerek, “Siyaset akademisi kurulması önerisi ve ticaret odasının bir paydaşı olması yönündeki talebinizi önemsediğimizi ifade ediyorum. Temsil ettiğimiz kurumlar Van’ın malıdır. Eğer odamız bugün A Sınıf hizmet üreten bir oda olarak Türkiye’de 10 oda arasında yer alıyorsa, bu Van’ın gururudur. Van’ın bunu sahiplenmesi ve bunu geliştirmesi gerekiyor. Bugün biz buradayız yarın başka yere gideriz. Bunun bir önemi yok. Bunu kişiselleştirmeden, kentin geleceğine ve bu kentin geleceği olan çocuklarımıza hizmet edeceği duygusunu hepimizin içselleştirmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Üniversite ile iş dünyası işbirliğinin önemli olduğunu belirten Takva, “Bu şehrin en kıymetli adamlarından biri işadamlarıdır. Bunun hakikatten içselleştirmemiz gerekiyor. İş dünyası içinde yaşadığınızda, karşılaşabileceğiniz sorunları doğrudan hissediyor ve yaşıyorsunuz. Risk alıyor bu insanlar, vergi veriyor, istihdam sağlıyorlar. Hem iş dünyasından hem de bürokrasiden gelen sorunları tek başlarına mücadele ederek aşmaya çalışan bir kitleyi temsil ediyorlar. En küçük esnafımızdan en büyük tüccar ve sanayicimize kadar herkesin bu konuda hikayeleri vardır. Bu hikayeleri üniversitenizde, öğrencileriniz ile paylaşmanız için zemin oluşturmanız konusunda ricada bulunuyoruz. Sizin döneminizde bu anlamda bir farkındalık oluşturabiliriz. Maaş üretenleri, vergi verenleri, üniversitenizde muhakkak konuk edin. Bu insanların derin hikayeleri ve önemli deneyimleri var. Bu denli paylaşımların akademiye de vizyon katacağını düşünüyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Meclis Başkanı M. Yasin Ertürk, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis üyesi Yusuf Konak tarafından YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye plaket takdim edildi.

VAN

07 Aralık 2019 Cumartesi

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