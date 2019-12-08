Meteorolojiden kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van’ın güney ilçeleriyle Hakkari çevrelerinde kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van ilinin güney ilçeleri ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van’da 6, Hakkari’de 4, Bitlis’te 2 ve Muş’ta 5 derece olması beklenmektedir” denildi.

VAN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:36

GÜNEŞ 07:04

ÖĞLE 12:03

İKİNDİ 14:31

AKŞAM 16:52

YATSI 18:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.