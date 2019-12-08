Başkale’de kar yağışı

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Van’ın Başkale ilçesinde dün başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ederken, belediye ekipleri de kar mesaisine başladı.

Başkale ilçesinde, bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcak ve güneşli hava, dünden itibaren yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle VanHakkari karayolu Güzeldere Geçidi’nde sürücüler zor anlar yaşadı. Zincirsiz trafiğe çıkan araç sürücüleri yollarda kalırken, Başkale Belediye Başkanlığı karla mücadele ekipleri de şehir genelinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Belediyenin kriz masası koordinesinde birim müdürlerinin denetiminde yürütülen karla mücadele çalışmalarının yağış süresince kent genelinde sürdürüleceği belirtildi.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri de Güzeldere Geçidi’nde tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

VAN 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 05:36

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